https://sputniknews.lat/20221018/el-kremlin-tilda-de-absurdas-las-insinuaciones-de-su-implicacion-en-el-sabotaje-del-nord-stream-1131610148.html

El Kremlin tilda de "absurdas" las insinuaciones de su implicación en el sabotaje del Nord Stream

El Kremlin tilda de "absurdas" las insinuaciones de su implicación en el sabotaje del Nord Stream

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin califica de "absurdas" las acusaciones de su presunta implicación en las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y... 18.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-18T10:20+0000

2022-10-18T10:20+0000

2022-10-18T10:43+0000

economía

📈 mercados y finanzas

rusia

📰 sabotajes contra los gasoductos rusos nord stream

nord stream 2

nord stream

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1131609966_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_94f40c27c60a2a9b3ffb803b32cda11d.jpg

Especificó que los datos que tiene la Inteligencia de Rusia "muestran lo contrario, además, hay que usar la lógica simple para comprender que este sabotaje ocasiona un gran daño a los intereses rusos". Al comentar las primeras conclusiones de la investigación europea, subrayó que no está sorprendido ya que "nuestros servicios especiales dijeron inmediatamente que es un sabotaje, que tal destrucción de las tuberías pudo suceder solo en el caso de explosiones muy fuertes".Rusia no puede llevar a cabo su investigación en el lugar del atentado de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 "ya que los países mencionados excluyeron esa posibilidad", lamentó Peskov. Asimismo denunció que "todo el proceso de investigación se lleva a cabo en un régimen bastante cerrado, sin acceso a la participación, sin cooperación con la parte rusa, que es un copropietario del sistema de tuberías".El pasado 26 de septiembre, Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, anunció una fuga de gas por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm. Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje.El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas, y el 30 de septiembre desveló que tenía pruebas que apuntaban a la implicación de determinados países occidentales. El ministro de Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kofod, anunció que su país no permitiría a Rusia participar en la investigación.Sin embargo, la Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a las dos tuberías.

https://sputniknews.lat/20221018/publican-las-primeras-imagenes-de-los-gasoductos-del-nord-stream-danados-en-una-accion-de-sabotaje-1131608639.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, rusia, 📰 sabotajes contra los gasoductos rusos nord stream, nord stream 2, nord stream, gas