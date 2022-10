El peronismo celebró dividido el Día de la Lealtad en Argentina | Fotos, videos

https://sputniknews.lat/20221018/el-peronismo-celebro-dividido-el-dia-de-la-lealtad-en-argentina--fotos-videos-1131601695.html

La celebración por un nuevo aniversario del 17 de octubre de 1945 —fecha de nacimiento del peronismo— encontró dividido al Frente de Todos, la alianza peronista que gobierna el país desde el 2019. En un escenario de tensiones internas producto de la apremiante situación económica, las diversas corrientes que conforman la coalición de Gobierno organizaron cuatro actos separados para conmemorar el hito fundante del movimiento. Más allá de las diferencias, a lo largo del país se movilizaron cientos de miles de personas en conmemoración del Día de la Lealtad Peronista.Sin la presencia del presidente Alberto Fernández ni de su vice, Cristina Fernández de Kirchner —que gobernó el país entre 2007 y 2015—, la jornada fue protagonizada por los distintos actores que integran el heterogéneo espacio político. Los eventos principales tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia homónima.La Confederación General del Trabajo (CGT), la central obrera de mayor relevancia a nivel nacional, realizó un acto a puertas cerradas al mediodía. Durante el discurso de cierre, uno de sus tres secretarios generales, Héctor Daer, reivindicó las consignas del peronismo y criticó el armado del espacio que apoya: "Se dijo que éramos parte del Gobierno, pero la CGT no está en los lugares en los que se define la política", señaló.El reclamo del líder sindical se inscribe en un contexto de disputas gremiales por el aumento de los salarios de cara a un fin de año en el que el Gobierno estima que la inflación anual llegará al 95%. El posicionamiento crítico de la organización se materializó en el lanzamiento de la "Corriente político-sindical peronista" como nuevo actor de poder dentro del Frente de Todos.La respuesta a Daer llegó por la tarde, en el acto que tuvo lugar en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. El masivo evento —al que acudieron decenas de miles de personas— fue organizado por sectores afines a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.Ante referentes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) —de menor peso que la CGT y que hoy está dividida en dos corrientes—, el diputado nacional e hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner, apuntó contra Daer al afirmar que "se pelea para ver quién tiene una banca en el Congreso y cuando tienen que votar contra los fondos buitres no aparecen", en referencia al posicionamiento de la central gremial durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), cuando —en su rol de diputado nacional— Daer se abstuvo de votar contra los acreedores privados en el Congreso nacional.El tercer acto fue protagonizado por el Movimiento Evita, organización social de identidad popular que representa a una porción importante de los sectores más vulnerables de la población y que constituye una de las patas del Frente de Todos, más cercana al presidente Alberto Fernández. En este caso, la tensión entre el movimiento social y otros sectores de la coalición registra una historia de larga data.Ante el crecimiento de la pobreza —que afecta al 36% de la población—, el Movimiento Evita se constituyó en un actor de peso en la alianza. Y, al igual que la CGT, la organización lanzó su propio espacio, en este caso de carácter electoral: el Partido de los Comunes.El referente social y funcionario del Poder Ejecutivo agrega que "no estamos dispuestos a acompañar es que el esfuerzo lo hagan solamente los humildes, aunque sabemos que esa no es la idea de este Gobierno".Navarro señala que la propuesta del Movimiento Evita es ampliar la cantidad de voces que inciden en las políticas del Frente de Todos: "el Partido de Los Comunes plantea que el pueblo sea protagonista. Las decisiones no pueden ser tomadas por cuatro o cinco dirigentes a puertas cerradas", remarca.Por último, el cuarto acto —de menor jerarquía y repercusión— fue el organizado por las 62 Organizaciones, una agrupación de sindicatos peronistas de menor peso que las mencionadas.Las críticas cruzadas entre los integrantes de la alianza gobernante están signadas por las disputas de poder para el armado del dispositivo oficialista con vista a las elecciones presidenciales del 2023. Entre el deterioro de los salarios —producto de la frágil situación económica profundizada por el conflicto en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por Occidente— y las tensiones internas, el peronismo enfrenta nuevos desafíos a 77 años de su nacimiento.

