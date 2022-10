https://sputniknews.lat/20221018/en-medio-de-las-controversias-sobre-energia-biden-solicita-una-llamada-con-amlo-1131622879.html

En medio de las controversias sobre energía, Biden solicita una llamada con AMLO

En medio de las controversias sobre energía, Biden solicita una llamada con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que conversará con su homólogo de EEUU, Joe Biden, la tarde de este... 18.10.2022, Sputnik Mundo

"Son muy buenas las relaciones con el Gobierno de EEUU, nosotros no queremos pleito [en el tema energético], tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard [canciller mexicano], que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar por teléfono conmigo hoy [martes, el 18 de octubre] el presidente Biden", reveló el jefe de Estado en conferencia de prensa.Acerca del tema de la llamada telefónica, indicó que ambos celebrarán una próxima reunión cumbre a finales de 2022.López Obrador respondió así a una declaración del embajador estadounidense en el país latinoamericano, Ken Salazar, quien confirmó que continúa el proceso de consultas sobre inversiones extranjeras en el sector energético mexicano en el marco del Tratado México, EEUU, Canadá (T-MEC)."La consulta sigue, eso no ha cambiado", dijo el diplomático en conferencia de prensa realizada la tarde del lunes, 17 de octubre, después de que el gobernante mexicano anunció a periodistas que Washington había decidido evitar la instalación de un panel contencioso para solución de controversias y alcanzar un acuerdo sobre inversiones energéticas.Al anunciar su conversación con Biden, esgrimió que "si fuesen malas las relaciones no se buscarían estos encuentros, estas conversaciones"."Es buena la relación, muy buena (…) somos el principal socio comercial de EEUU", subrayó.Recordó además que Biden ha dicho muchas veces que la relación bilateral "se da en un pie de igualdad, de respeto a nuestra soberanía y eso es todo".López Obrador confía en que sus contrapartes norteamericanas comprenderán que "no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana en materia eléctrica, en materia petrolera, en el manejo del litio".Subrayó finalmente que esas decisiones no están sujetas a ningún tratado: "lo mejor es apegarnos a lo que establece nuestra Constitución, al artículo 89", que fija los principios de la política exterior.La Carta Magna mexicana establece la autodeterminación; la no intervención; solución pacífica de controversias; proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto a los derechos humanos; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

