Entre el caos y la intervención extranjera: las claves para entender la crisis de Haití

Haití, considerada la nación más pobre de América, enfrenta un duro momento político, social y sanitario desde hace meses, por lo cual se encendieron las... 18.10.2022, Sputnik Mundo

El punto crítico de esta crisis se detonó el pasado 2 de octubre, cuando las autoridades haitianas informaron sobre un nuevo brote de cólera mientras, al mismo tiempo, lidian con una escasez de alimentos y gasolina debido a los bloqueos y las protestas realizadas por pandillas.La violencia, la falta de comida y las protestas por el incremento de los precios de los combustibles llevaron al primer ministro, Ariel Henry, y a 18 miembros de su gabinete, a pedir la intervención militar de potencias extranjeras, lo cual solo avivó las voces antigubernamentales que rechazan cualquier tipo de injerencia de Estados Unidos. En Sputnik te explicamos las claves de la crisis por la que atraviesa Haití, un tema que ya fue motivo de discusión en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Una 'tormenta perfecta' Parte de la crisis que azota hoy al país caribeño se inició tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en un ataque armado perpetrado la madrugada del 7 de julio de 2021 en su domicilio ubicado en Pétion-Ville.Desde entonces, el primer ministro Ariel Henry ha tratado de legitimarse como la autoridad máxima de Haití, lo que derivó en duros enfrentamientos con las cerca de 90 pandillas que, se estima, operan en esa parte de la isla.De acuerdo con datos de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (BINUH), tan solo entre abril y mayo de este año han muerto 188 personas y 120 han resultado heridas como consecuencia de los enfrentamientos entre pandillas y la policía local, cada vez más superada por la población armada. Sin embargo, hay versiones no oficiales que ofrecen cifras mucho más altas de víctimas. El descontento social también se relaciona con la crisis alimentaria derivada de una inflación del 33% que golpea al país y que afecta a más del 40% de la población, según datos del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA).De acuerdo con el organismo internacional, cerca de 4,7 millones de haitianos sufren de una aguda inseguridad alimentaria, de los cuales 19.000 por primera vez se encuentra bajo "niveles catastróficos de hambre".En ciudades como Cité Soleil —uno de los epicentros de los recientes enfrentamientos entre pandillas— el 65% de la población vive con "altos niveles de inseguridad alimentaria", mientras que el 5% necesita ayuda humanitaria urgente.La población infantil, en este contexto, es aún más vulnerable. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó que más de 100.000 menores haitianos padecen desnutrición aguda severa y, en zonas como Cité Soleil, 8.000 corren el riesgo de morir por esta situación, pues la tasa es de uno de cada cinco niños con esta condición.La chispa que prendió el fuegoLos reclamos por la falta de alimentos fueron tan solo el inicio de una grave crisis social que se enardeció cuando Ariel Henry anunció, a mediados de septiembre, la suspensión de los subsidios al diésel, con lo cual aumentarían los precios de los combustibles.El rechazo de la medida no se hizo esperar, pero las protestas subieron de nivel. Las pandillas lograron tomar control de la terminal Varreux, en la capital haitiana de Puerto Príncipe, donde se almacena la mayoría de los combustibles que se distribuyen en el país.Las pandillas tomaron el control de entradas y salidas, sin que hasta el momento las autoridades hayan logrado retomar el control de las instalaciones tomadas. El 16 de septiembre, otro grupo de pandilleros logró saquear un almacén del Programa de Alimentos de la ONU (PMA), donde se guardaban 1.400 toneladas de alimento.Todo lo anterior obligó a varias estaciones de gasolina a cerrar por la falta de combustible, llevó a cientos de negocios al cierre y derivó en que los hospitales cierren más temprano debido a la falta de energía eléctrica (producida con diésel). Con ello, se propició la creación de un mercado negro de combustible donde se consigue el energético a precios seis veces mayor a su valor comercial.Esta situación se desencadena justo cuando el país enfrenta un nuevo brote de cólera reportado el 2 de octubre y el cual, según el Gobierno haitiano, empeora debido a las alteraciones en las vías de comunicación y el deficiente suministro de comida y energéticos.Según el último reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con corte al 16 de octubre, este brote ya cobró la vida de 36 personas, además, se tienen 55 casos confirmados y 655 sospechosos, de los cuales solo 197 están en hospitales.Por su parte, la Unicef advirtió que, en las actuales condiciones del país, más de 100.000 menores con desnutrición aguda son especialmente vulnerables a este brote.Una lucha políticaAnte la poca eficacia de la policía local, el primer ministro Ariel Henry hizo el pasado 9 de octubre un llamado a la comunidad internacional para intervenir militarmente el país, ya que considera que es la única manera de retomar el control del país.El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró que es necesaria "una acción armada", así como el entrenamiento de la policía local, para que la población salga de esta "situación de pesadilla".Los primeros países en responder fueron Estados Unidos y Canadá, quienes anunciaron este 16 de octubre el arribo de aviones militares al país caribeño para transportar equipo táctico de seguridad para uso de la policía local.La llegada de aviones estadounidenses y canadienses solo enardeció las protestas sociales contra Henry, pues, de manera oficial, no puede solicitar una intervención de este tipo, ya que esta función corresponde únicamente al presidente del país.Un día después de la llegada de aviones militares extranjeros, cientos de miles de personas protestaron en Puerto Príncipe en contra del despliegue de equipos extranjeros en Haití, país que ha sido intervenido al menos en cuatro ocasiones en los últimos cien años.En una de las movilizaciones, el exsenador Moïse Jean Charles reiteró que el primer ministro no tiene facultades para solicitar tal medida, por lo que exigió su renuncia. "Si Ariel Henry no dimite, no habrá sueño", declaró el líder del partido, Pitt Dessalines, al tiempo que amenazó con intensificar las protestas.Días antes, un expolicía que encabeza una alianza de pandillas denominada "G9 y Familia" refrendó a LA Times que parte de las movilizaciones y enfrentamientos tienen por objetivo la renuncia de Henry, la instauración de un nuevo orden político y la amnistía para los pandilleros responsables de saqueos y bloqueos.El líder identificado como Jimmy Cherizier publicó en sus redes sociales un video con una propuesta para estabilizar Haití, la cual incluye, entre otras cosas, el acceso a varios puestos del gabinete presidencial y la creación de un "Consejo de Sabios", con un representante de cada departamento del país para generar una nueva forma de organización social y política.

