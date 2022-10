https://sputniknews.lat/20221018/la-compania-zara-planea-reanudar-su-actividad-comercial-en-rusia-1131612993.html

La compañía Zara planea reanudar su actividad comercial en Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Un representante de Zara CEI, estructura rusa de la compañía española Zara, declaró en el tribunal de arbitraje de la provincia de Samara... 18.10.2022, Sputnik Mundo

Agrega que la compañía planea cambiar las cadenas logísticas, sustituyendo aquellas que están incluidas en las sanciones.El tribunal de arbitraje de la provincia de Samara está estudiando la demanda de la compañía rusa Viktor y Cº Mega Park, propietaria de varios comercios grandes, de cobrarle a la hija rusa de Zara cerca de 513 millones de rublos (más de 8 millones de dólares), monto que incluye el alquiler, multas y pérdidas de ganancias.Se informa que Zara CEI pidió al tribunal de arbitraje no tomar medidas cautelares, señalando que éstas se trazaron basándose en publicaciones en medios de comunicación, las que no pueden servir de pruebas porque no son información oficial.Para refutar lo expuesto en las publicaciones, el representante de Zara CEI declaró que la compañía planea reanudar su actividad en Rusia.El tribunal de arbitraje se negó a suspender las medidas cautelares, indicando que las afirmaciones sobre la reanudación de la actividad comercial de Zara CEI en Rusia no tienen confirmación documental, además afirmó que de momento ninguna de las 63 tiendas de Zara ha vuelto a funcionar.Zara forma parte del grupo español Inditex, que en Rusia estaba representado por las tiendas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterque.En marzo pasado los dirigentes de Inditex decidieron suspender provisionalmente su actividad en la Federación de Rusia, pretextando "la imposibilidad de garantizar el carácter continuo de las operaciones".El viceministro de Comercio de Rusia Víctor Yevtujov informó a finales de abril que Inditex estudia la posibilidad de reorganizar la logística para regresar al mercado ruso. Anteriormente, el director general de Inditex, Oscar García Maceiras, dijo que la compañía espera regresar a Rusia "en cuanto eso sea posible".

