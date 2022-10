https://sputniknews.lat/20221018/la-policia-danesa-confirma-que-los-gasoductos-nord-stream-fueron-danados-por-explosiones-1131613905.html

La policía danesa confirma que los gasoductos Nord Stream fueron dañados por explosiones

MÚRMANSK, RUSIA (Sputnik) — Las autoridades policiales de Dinamarca y Noruega, en una investigación preliminar conjunta, confirmaron que los daños a los... 18.10.2022, Sputnik Mundo

Los Servicios de Inteligencia de la Policía Noruega y la Policía de Copenhague seguirán cooperando para investigar el ataque a las tuberías.El pasado 26 de septiembre, Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, anunció una fuga de gas por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm.Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas. Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje.El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas, y el 30 de septiembre desveló que tenía pruebas que apuntaban a la implicación de determinados países occidentales.El ministro de Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kofod, anunció que su país no permitiría a Rusia participar en la investigación.Sin embargo, la Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a las dos tuberías. La Cancillería rusa adelantó asimismo que no reconocerá los resultados de la investigación europea a menos que participen expertos rusos.

