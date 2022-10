https://sputniknews.lat/20221018/nuevo-reves-para-la-soberania-de-colombia-condenan-en-eeuu-a-un-historico-capo-narco-1131630855.html

Nuevo revés para la soberanía de Colombia: condenan en EEUU a un histórico capo narco

Nuevo revés para la soberanía de Colombia: condenan en EEUU a un histórico capo narco

Continúa el debate en el país tras el fallo de la Justicia estadounidense contra el fundador del Clan del Golfo, la organización criminal más poderosa a nivel nacional. En otro orden, en Chile se cumplieron tres años del estallido social. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Nuevo revés para la soberanía de Colombia: condenan en EEUU a un histórico capo narco Nuevo revés para la soberanía de Colombia: condenan en EEUU a un histórico capo narco

El exparamilitar y narcotraficante Daniel Rendón-Herrera, "alias Don Mario", fue sentenciado en EEUU a 35 años de prisión. Se trata de quien fuera líder y fundador del grupo criminal conocido como Clan del Golfo, considerado el más poderoso del país en la actualidad.El periodista colombiano Camilo Rueda Navarro dijo a En Órbita que la noticia representa la confirmación de la "renuncia a ejercer la Justicia de manera soberana".En esta misma línea, la defensa del capo aseguró: "no sabemos qué va a pasar con él ni qué piensa [el Gobierno de] Colombia del tema, porque se está violando la soberanía de nuestro país".A la condena inicial a Rendón-Herrera se suman 15 años por conspirar para proveer material a la organización Autodefensas Unidas de Colombia. El acusado, de 57 años, cumplirá las sentencias al mismo tiempo, y deberá pagar 45,75 millones de dólares de indemnización."Alias Don Mario", capturado en 2009 por la policía de su país, se había declarado culpable de los cargos en noviembre de 2021. Fue extraditado en abril de 2018 a EEUU por el delito de crear una empresa criminal para ingresar droga a través de México y Centroamérica.El capo llegó a ser uno de los líderes paramilitares más relevantes de la historia del conflicto armado en Colombia, creando estructuras como las Águilas Negras o las Autodefensas Gaitanistas, previo al Clan del Golfo.En la actualidad, esta última organización ha confirmado acercamientos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.En relación con los contactos confidenciales entre el comisionado de paz del Gobierno y los grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo, está la posible "excarcelación de sus miembros, aunque aún no es claro el marco jurídico para avanzar en el asunto", dijo el entrevistado.En tanto, el Clan negó su relación con el asesinato del líder social y periodista Rafael Moreno, el domingo 16 en el departamento de Córdoba."Este asesinato afecta no solo al gremio periodístico sino a toda la sociedad local. Él investigó hechos de corrupción en instituciones estatales y violaciones a derechos humanos", explicó Rueda Navarro.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— este martes 18 hubo movilizaciones en Chile, al cumplirse el tercer aniversario del estallido social. En diálogo con Sputnik, la cientista política Francisca Quiroga sostuvo que las desigualdades estructurales aún se mantienen.Por otra parte, Cuba tiene nuevo ministro de Energía y Minas: Vicente de la O Levy, y asume en medio de una aguda crisis en el sistema de distribución eléctrica nacional.Los problemas provocaron largos y sistemáticos cortes del servicio en todo el territorio, con afectaciones considerables a la población. Conversamos sobre el tema con la corresponsal de Sputnik en La Habana, Danay Galletti.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

