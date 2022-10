https://sputniknews.lat/20221018/rusia-asegura-que-nunca-ha-amenazado-a-ucrania-con-un-ataque-nuclear-1131629280.html

Rusia asegura que nunca ha amenazado a Ucrania con un ataque nuclear

Rusia asegura que nunca ha amenazado a Ucrania con un ataque nuclear

El Ministerio de Exteriores de la Federación de Rusia señaló que las armas nucleares no son ni nunca han sido una posibilidad en contra del régimen de Kiev...

"Como saben, el Memorándum de Budapest se adoptó en relación con la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación Nuclear como Estado no poseedor de armas nucleares. Según el memorándum, Rusia reafirmó su compromiso con Ucrania de no utilizar armas nucleares ni amenazar con utilizarlas contra países no poseedores de armas nucleares. Esta obligación se cumple sin cambios y en su totalidad", dijo Vorontsov.

