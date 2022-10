https://sputniknews.lat/20221018/truss-se-enfrenta-a-unas-2448-horas-criticas-ante-el-acecho-de-sus-propios-partidarios-1131621851.html

Truss se enfrenta a unas "24/48 horas críticas" ante el acecho de sus propios partidarios

18.10.2022

La primera ministra británica intenta recuperar el control en el Gobierno luego de que sus planes económicos fueran cancelados por el nuevo jefe del Tesoro, Jeremy Hunt, al que se vio obligada a designar para evitar el colapso total de los mercados financieros. El 17 de octubre, la política reconoció que "se cometieron errores", pero advirtió que no renunciará.Añadió que a pesar del fracaso de las encuestas, dirigirá a los conservadores en las próximas elecciones generales.No obstante, como muestra el último sondeo de la empresa YouGov el 80% de los británicos rechaza la gestión de la primera ministra. Solo el 10% de los residentes del Reino Unido aprueba su labor, lo que supone una caída de cinco puntos porcentuales en una semana. El sondeo se llevó a cabo del 14 al 16 de octubre con 1.724 participantes. La firma no proporciona el margen de error.Unas "24/48 horas críticas"Si bien Truss continúa en funciones eso se debe en gran medida a que su Partido Conservador aun no se ha declarado unánime ante la posibilidad de reemplazarla.A medida que aumenta la especulación sobre el probable reemplazo de Truss, una fuente de Downing Street filtró a los medios de comunicación británicos que la primera ministra se enfrenta a "24/48 horas críticas". Ya son cinco los diputados conservadores que piden públicamente que se vaya. Es el caso del antiguo vicepresidente del poderoso Comité 1922, Charles Walker.Anteriormente, la diputada conservadora Angela Richardson también pidió abiertamente su dimisión."Ella es la responsable al 100% del caos. Ella fue la que impulsó la bajada de impuestos sin ningún tipo de respaldo que hizo reaccionar a los mercados. No puede seguir en su puesto, aunque me da tristeza decirlo", declaró.La prensa no perdonaLa prensa británica que generalmente está dividida, ahora comparte la opinión de que Truss está condenada.El medio británico 'The Sun' aseguró que "por el bien del país, no podemos seguir así" y nombró a la política de "PM fantasma". 'The Guardian' subrayó que "Truss no ha abandonado a su partido. Pero parece que este la ha abandonado a ella”.El semanario 'The Economist' comparó el tiempo de Truss como primera ministra con "la duración de una lechuga". El medio 'Daily Star' publicó que "la primera ministra ha llevado a la economía a un verdadero lío después de solo un mes al mando" y publicó un video de Youtube en el que la ministra está junto a una lechuga adornada con una peluca rubia, ojos y boca. "¿Podrá Liz Truss sobrevivir a esta lechuga?", se lee en el video.Favoritos para sustituir a TrussEl nuevo ministro de Hacienda del Reino Unido, Jeremy Hunt, quien anuló casi todas las medidas del plan de apoyo a la economía del país aprobado por Liz Truss, también ha subido como probable primer ministro en el Gobierno británico.Otro de los nombres que figuran entre los posibles sucesores es el secretario de Defensa Ben Wallace. Este ha condicionado su apoyo a Truss al aumento del 3% del presupuesto de Defensa, algo que Hunt ha puesto en entredicho en la revisión final de las cuentas que se hará pública a fin de mes.En cuanto al gran rival de Truss que participó con la conservadora en la carrera, el exministro de Hacienda del Reino Unido Rishi Sunak, según uno de sus partidarios, el político conservador sigue queriendo dirigir el partido."De hecho, tendremos más impuestos y menos gastos que si tuviéramos a Rishi Sunak. Ninguno de los otros candidatos potenciales tiene esa reputación económica. Todavía lo quiere", afirmó el informante.El discurso de Truss en el turno de preguntas para la primera ministra que tendrá lugar el 19 de octubre se considera decisiva.

