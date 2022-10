https://sputniknews.lat/20221018/un-paso-hacia-adelante-petro-presenta-proyecto-de-ley-que-busca-crear-ministerio-de-la-igualdad-1131628659.html

"Un paso hacia adelante": Petro presenta proyecto de ley que busca crear Ministerio de la Igualdad

"Un paso hacia adelante": Petro presenta proyecto de ley que busca crear Ministerio de la Igualdad

BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, presentó un proyecto de Ley para la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad ante... 18.10.2022

"Es un paso hacia adelante. El hecho que se planteen reivindicaciones, como la lucha contra la discriminación por la desigualdad no solo de género, sino de preferencias sexuales. La igualdad de la mujer en la sociedad colombiana es la primera gran tarea, no solo desde el punto de vista económico en términos de salarios, sino étnico y social; es igualdad integral entre el hombre y la mujer", declaró el mandatario ante el Congreso.Asimismo, la vicepresidenta Francia Márquez expresó que la idea es fortalecer las políticas públicas dirigidas a la equidad de género y protección de los derechos de las mujeres y población LGBTIQ+ (lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexuales, travesti, intersexuales y queer)."Hoy es un día muy especial, para muchos un día histórico; un día en que el Estado abre sus puertas para hacer parte de este a quienes históricamente han estado excluidos y marginados. El Gobierno busca garantizar derechos a quienes nunca lo han tenido, a quienes han estado en territorio olvidados y excluidos", expresó la vicepresidenta.Petro explicó que el Ministerio de Igualdad y Equidad será un organismo central del Poder Ejecutivo."Tiene como objeto, en el marco de los mandatos constitucionales, de la ley y de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales; impulsar el goce del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; y la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados o marginados", comentó el mandatario.Aseguró que el patrimonio del Ministerio estará conformado por los bienes que se apropien en el presupuesto nacional y los que sean donados o cedidos por entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

