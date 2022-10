https://sputniknews.lat/20221018/una-mujer-del-donbas-relata-como-el-ejercito-de-ucrania-destruyo-su-hogar-no-son-humanos-1131598176.html

Una mujer del Donbás relata cómo el ejército de Ucrania destruyó su hogar: "No son humanos"

Una mujer del Donbás relata cómo el ejército de Ucrania destruyó su hogar: "No son humanos"

En entrevista con Wyatt Reed, corresponsal de Sputnik en la zona del Donbás, Natalia Petrovna, una mujer de 68 años pensionada, cuyo hogar sufrió graves daños... 18.10.2022, Sputnik Mundo

"¿Quién causó estos cráteres?", preguntó Sputnik a la mujer. "Esos malditos fascistas", respondió. La mujer vive en el primer piso de un edificio pequeño. "¿Cómo era cuando aterrizaron?" preguntó Sputnik. Con lágrimas en los ojos, Natalia Petrovna explica que sufrió una herida en la pierna a causa de una gran explosión. Dice que ahora es la única persona que queda viviendo en su sección del edificio de apartamentos. La charla entre la mujer y el corresponsal de Sputnik sucede en Rubezhnoye, una pequeña ciudad de la República Popular de Lugansk, ubicada en la región del Donbás. Petrovna contó que no tiene dinero ni un lugar seguro al cual trasladarse, debido a que perdió su pasaporte, lo que significa que no puede recibir su pensión. Con el propósito de apoyarla, Read contactó a un grupo local de voluntarios, quienes tomaron nota de la dirección e información de Petrovna. "Me han dejado sola aquí. No hay nadie que me ayude", acusa la mujer. "Nosotros ayudamos a personas ordinarias con cosas mínimas que pueden servirles durante esta difícil época", dijo uno de los voluntarios a Sputnik mientras se dirigían a casa de Petrovna después de comprar algo de comida para ella.Durante el trayecto, Read le preguntó a uno de los voluntarios, un hombre fuerte de unos cuarenta años, cuál es su opinión sobre los soldados ucranianos que amenazan a quienes llevan ayuda humanitaria a la región del Donbás. Operación militar rusa en UcraniaLas repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas previamente por Moscú, solicitaron ayuda a Rusia para defenderse de los ataques intensos de las tropas ucranianas. En respuesta, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

