https://sputniknews.lat/20221019/argentina-denuncia-que-barcos-que-pescan-ilegalmente-en-malvinas-se-abastecen-en-uruguay-1131656028.html

Argentina denuncia que barcos que pescan ilegalmente en Malvinas se abastecen en Uruguay

Argentina denuncia que barcos que pescan ilegalmente en Malvinas se abastecen en Uruguay

La legislatura de la provincia argentina de Entre Ríos denunció que embarcaciones que pescan ilegalmente en las Islas Malvinas se abastecen en puertos de... 19.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-19T16:52+0000

2022-10-19T16:52+0000

2022-10-19T16:52+0000

américa latina

argentina

islas malvinas

uruguay

montevideo

zona de paz y cooperación del atlántico sur (zopacas)

mercosur

pesca ilegal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106495/35/1064953563_0:0:5117:2878_1920x0_80_0_0_b9972eb5d91c43ee2ffe6baac06de671.jpg

Una red de empresas relacionadas a la naviera de origen noruego Cristophersen maneja y asiste con combustible a embarcaciones que practican pesca ilegal en las Islas Malvinas, denunciaron legisladores de la provincia argentina de Entre Ríos.La condena de los legisladores de Entre Ríos se basa en una investigación de Mario Bermúdez del medio local Máxima Online, que desgrana un entramado de empresas asociadas para permitir que buques que pescan en Malvinas se aprovisionen en puertos uruguayos, a pesar de que el Mercosur resolvió prohibirlo en 2011.El informe advierte que el Gobierno uruguayo habilitó a una empresa llamada Fewell a proporcionar servicios en los puertos de Montevideo, Nueva Palmira (oeste) y La Paloma (este). La investigación asegura que la firma pertenece al Christophersen Group Marine Organization S.A., una agencia marítima de origen noruego pero con oficinas en Londres y con fuerte presencia en Uruguay y que tiene como una de las actividades el suministro de combustibles para embarcaciones.La investigación consigna que Christophersen es propiedad, a su vez, de otro grupo económico, Laskaridis Shipping Co. Ltd., fundada por los hermanos griegos Panos y Thanasis Laskaridis.El informe consigna que uno de los negocios que el grupo Laskaridis tiene en Uruguay es el de abastecer de combustible a embarcaciones en los puertos de Nueva Palmira y Fray Bentos. Entre los clientes de este servicio aparecen, de acuerdo al medio argentino, embarcaciones que pescan en el litoral de las Islas Malvinas gracias a permisos de pesca ilegales otorgados por las autoridades de la ocupación británica.De hecho, el grupo económico también es el socio mayoritario de la empresa Stanley Service Ltd., una firma a la que las autoridades de la ocupación británica le otorgó una licencia para encargarse del suministro de combustibles en la terminal portuaria de Puerto Argentino, en las Malvinas.Stanley también maneja dos buques petroleros asentados permanentemente en la zona. Según la investigación de Bermúdez, uno de ellos, el Sealion —operado por la subsidiaria Fewell— tiene entre sus tareas habituales viajar desde Montevideo hasta Puerto Williams, puerto chileno en el que, de acuerdo al informe, suelen abastecerse de combustible los barcos que pescan en Malvinas.Un relevamiento hecho por Bermúdez indica que en los últimos años han sido varios los buques con la bandera de la ocupación británica de las Malvinas que han llegado al Puerto de Montevideo, a pesar de que Uruguay apoya el reclamo de soberanía de Argentina y de que el Mercosur acordó prohibir el ingreso de barcos con esa bandera a puertos de países del Mercosur.Uno de ellos es el propio Sealion, que el 2 de octubre llegó al Puerto de Montevideo luego de una travesía de más de 13 días desde Puerto Argentino.

https://sputniknews.lat/20221018/el-plan-britanico-para-bombardear-argentina-en-1982-expuesto-en-documentos-1131594529.html

https://sputniknews.lat/20221007/peru-apoya-a-argentina-en-disputa-por-las-malvinas-e-insta-al-continente-a-tomar-compromisos-1131292026.html

argentina

islas malvinas

uruguay

montevideo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, islas malvinas, uruguay, montevideo, zona de paz y cooperación del atlántico sur (zopacas), mercosur, pesca ilegal