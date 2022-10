https://sputniknews.lat/20221019/bolivia-cumple-40-anos-de-una-democracia-enfermita-y-bajo-amenazas-de-un-nuevo-golpe-1131639541.html

Bolivia cumple 40 años de una democracia "enfermita" y bajo amenazas de un nuevo golpe

En octubre de 1982 concluyó la última dictadura militar. En estas cuatro décadas, ¿cómo se desarrolló la vida democrática del país sudamericano? Analistas... 19.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-19T02:10+0000

2022-10-19T02:10+0000

2022-10-19T02:10+0000

américa latina

bolivia

evo morales

luis arce

luis fernando camacho

democracia

💬 opinión y análisis

En octubre de 1982, el general Guido Vildoso Calderón entregó la Presidencia de la República a Hernando Siles Zuazo para poner fin al hábito de los golpes militares que se sucedieron durante el siglo pasado. Pero en 40 años la democracia boliviana no logró consolidarse. Analistas consultado por Sputnik la ven "enfermita".Está el golpe de Estado de 10 de noviembre de 2019, que vino a romper el ciclo democrático. Pero no hay uniformidad de criterios respecto a este hecho histórico reciente. La historiadora Sayuri Loza dijo a Sputnik que no hubo tal derrocamiento de Evo Morales (2006-2019). Una enorme presión social lo forzó a renunciar, tal como había sucedido anteriormente con Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) o con Carlos Mesa (2003-2005).Días atrás, el presidente Luis Arce denunció públicamente intenciones golpistas en la oposición, como el paro departamental indefinido que el gobernador Luis Fernando Camacho prepara en Santa Cruz para este 22 de octubre.Democracia, a pesar de todoLa historiadora Loza pertenece a una generación que ha vivido en democracia, aunque, comenta, "por desgracia, a menudo padecemos conductas antidemocráticas de grupos sociales, gubernamentales, autoridades, empresarios, organizaciones civiles. Tenemos una democracia enfermita, quizás no muy saludable"."El reto de nuestros padres ha sido darnos a nosotros, los de la generación del 80, 90, 2000, las condiciones para que no tengamos miedo de dar nuestra opinión, que por ello no te metan en la cárcel, ni te confinen, ni termines desaparecido o entre un militar y se haga del poder y mate a sus enemigos", explicó.¿Golpe sí o no?Loza evitó entrar en la polémica sobre si los hechos de 2019 que condujeron a la renuncia de Evo Morales fueron un golpe. "Creo que es más complejo que eso. Creo que el Gobierno de Jeanine Áñez (2019-2020) era legal, pero era ilegítimo. Primero, porque su ascenso al poder fue sin quórum del Parlamento. Y, segundo, quienes pusieron la banda presidencial fueron las Fuerzas Armadas".Sin embargo, decir que fue golpe "implicaría aceptar que la caída de Goni [Sánchez de Lozada[ fue golpe", y que cuando Mesa "renunció también fue golpe, porque había una presión social muy fuerte que los hizo renunciar", opinó la historiadora.Para Loza, "ni Goni ni Mesa ni Morales fueron víctimas de golpes. Quizás fueron víctimas de su incapacidad para manejar el país, por su ceguera para ver y entender los nuevos deseos y las nuevas necesidades del pueblo".Una economía fortalecidaDavid Inca, representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de El Alto, evalúa que, tras 40 años de vida democrática, "tenemos ahorita una economía estable gracias al modelo económico, que claramente no es neoliberal ni es capitalista. Es un modelo económico social comunitario, que contempla las actividades económicas tanto comunitarias como privadas"."Algunos Gobiernos que se hacían decir de izquierda, prácticamente se vendían a los criterios norteamericanos. Por ejemplo, el Gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), que tenía una línea abiertamente de izquierda, pero era capitalista y vulnerador de derechos humanos, al punto de que se lo podía considerar una 'democradura'", resaltó.¿Está realmente en peligro la democracia boliviana?Si bien han pasado 40 años del regreso de la democracia, durante muchos años más hubo que tolerar gobiernos elegidos por voto popular pero igualmente represivos como las pasadas dictaduras, según opina Omar Ramírez, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)."A partir de 2005, la democracia ha tenido vigencia plena en el territorio boliviano, al extremo de que han intentado en varias oportunidades interrumpir el orden constitucional tanto la gente de la derecha como de la oposición", comentó.La fragilidad de la democracia boliviana se manifestó también en 2008, con el intento de golpe de Estado cívico-prefectural. Esa revuelta de autoridades de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando concluyó con una masacre en este último departamento donde en la localidad de Porvenir fueron asesinados 10 campesinos afiliados a la central sindical boliviana.Este 18 de octubre se recuerdan dos años de la victoria de Luis Arce en las elecciones presidenciales, cuando obtuvo el 55,1% de votos. Esos comicios se realizaron a partir de las protestas en agosto de ese año, cuando todo el país se paralizó en reclamo de elecciones."La sociedad boliviana en su conjunto, en El Alto, La Paz, Santa Cruz, Potosí, se movió por las elecciones. Votamos, Arce ganó y se respetó su victoria. Es la muestra de que Bolivia es un país absolutamente democrático, a pesar del momento de sombras por intereses personales, grupales y políticos", opinó Loza.

bolivia

