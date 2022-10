https://sputniknews.lat/20221019/el-canciller-britanico-la-dimision-de-liz-truss-no-resolveria-los-problemas-del-reino-unido-1131644282.html

El canciller británico: la dimisión de Liz Truss no resolvería los problemas del Reino Unido

MOSCÚ (Sputnik) — La destitución de Liz Truss del puesto de primera ministra no solucionaría los problemas del Reino Unido, declaró el canciller británico...

El canciller señaló que puede comprender "la cólera" de las personas descontentas con la política del Gobierno y al mismo tiempo afirmó que la destitución de Truss no traería consigo una salida de la situación. La gente que insiste en su renuncia no tiene ningún plan de acción, afirmó Cleverly, y recordó que lo mismo sucedió en el caso de la dimisión del anterior primer ministro, Boris Johnson.Según un reciente sondeo de la compañía YouGov, la mayoría de los miembros del Partido Conservador británico (el 55%) sostiene que la primera ministra Liz Truss debe presentar la dimisión, una tercera parte de los tories quiere que Boris Johnson vuelva a ocupar este puesto.Sobre el Gobierno británico encabezado por Truss llovieron torrentes de críticas por su nuevo plan de apoyo a la economía y los recelos de que para realizarlo el Ejecutivo aumente el volumen de la deuda soberana.El plan fue presentado en el Parlamento por el ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, y estipulaba efectuar un masivo recorte de impuestos. Una vez anunciado ese plan, la rentabilidad de los valores de Estado registró el 4,6%, o el nivel máximo desde 2008, lo cual llevó consigo la caída de la demanda de las obligaciones de deuda. En relación con eso cayó bruscamente la moneda nacional, hasta el mínimo histórico de 1,054 dólares por libra esterlina.Debido a la situación en los mercados financieros Truss anunció el 14 de octubre el aumento del impuesto sobre los beneficios de las empresas del 19% al 25%, medida que había propuesto su antecesor, Boris Johnson, y que suspendió la propia Truss.El autor del escandaloso plan de apoyo a la economía, Kwasi Kwarteng, presentó la dimisión el 14 de octubre, su puesto fue ocupado por Jeremy Hunt, exministro de Exteriores, quien para estabilizar la situación económica canceló casi todas las medidas trazadas en ese plan.El anterior líder de los conservadores, Boris Johnson, quien en 2019 sustituyó en el puesto de primer ministro a Theresa May, anunció el 7 de julio pasado que abandona los dos cargos tras una ola de dimisiones de los miembros de su Gabinete.

