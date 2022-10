https://sputniknews.lat/20221019/el-trastorno-por-deficit-atencional-e-hiperactividad-tambien-es-un-problema-de-adultos--1131662139.html

El Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad también es un problema de adultos

El Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad también es un problema de adultos

Estudios internacionales indican que entre 2,4 y 3,5% de la población adulta tiene Trastorno del Déficit Atencional e Hiperactividad (TDAH), pero estiman que hay un subdiagnóstico y el porcentaje sería mayor. En los niños, esto aumenta a cerca del 8%. Una especialista brinda consejos para identificar si tienes esta patología.

Socialmente, el TDAH puede asociarse al niño inquieto de la clase; es un estigma que tenemos muy instalado a la hora de hablar de estas patologías que afectan la salud mental. Pero también abarca otras edades y sectores de la población."Esto tiene un impacto importante en el rendimiento académico y en el desarrollo laboral y profesional. (...) En general, supera el 50% de personas con TDAH que a su vez sufren otro tipo de dificultades comórbidas, como problemas por ansiedad o trastorno por consumo de sustancias. Tratar todas estas cosas es imprescindible", agregó la especialista.Frustración, vergüenza, sensación de impotencia y de estar sobrepasado por diferentes situaciones y depresión son algunos de los sentimientos que afectan a quien padece este trastorno sin conocer su diagnóstico.El problema afecta en la vida cotidiana y en el vínculo hacia los demás. La especialista aconseja que "lo mejor ante una sospecha es realizar una consulta médica".El TDAH puede ser hereditario. Muchos adultos vivieron toda su vida sin tener un diagnóstico o recibirlo de forma tardía en la adultez. Y esto ocurre en muchos casos, cuando personas ven que sus hijos tienen esta afectación."Es muy frecuente que esto movilice, y personas de la familia empiecen a plantear 'a mí me pasaba, me sigue pasando', (...) y lleva a que otros consulten y se evalúen [para obtener un diagnóstico]", indicó Romano.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

