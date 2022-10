Irán rechaza las acusaciones de entregar drones a Rusia para su uso en Ucrania

https://sputniknews.lat/20221019/iran-rechaza-las-acusaciones-de-entregar-drones-a-rusia-para-su-uso-en-ucrania-1131669353.html

Irán rechaza categóricamente las acusaciones de vender drones a Rusia para su uso en el conflicto de Ucrania. El representante permanente de Irán ante la ONU... 19.10.2022, Sputnik Mundo

A su vez, el representante permanente adjunto de Rusia en el organismo, Dmitri Polianski, comentó que Moscú reevaluará su cooperación con la secretaría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) si se inicia una investigación sobre la presunta utilización de drones iraníes en Ucrania."Esperemos que la secretaría y el secretario general [de la ONU, António Guterres] no comiencen a violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, no vayan más allá de sus mandatos técnicos y se abstengan de participar en investigaciones ilícitas", dijo el funcionario.Polianski añadió que, de lo contrario, Rusia tendrá que "reconsiderar" su colaboración con ellos, lo que "no beneficiará a nadie"."No queremos hacerlo, pero no tendremos otra opción", dijo el diplomático.Las acusaciones de Occidente de que Irán supuestamente está proporcionando drones a Rusia solo complicarán el proceso de negociación para restaurar el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) sobre el programa nuclear iraní, aseveró.

