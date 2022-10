"La meta de Moscú no era la destrucción de Ucrania, sino la preservación de Rusia"

https://sputniknews.lat/20221019/la-meta-de-moscu-no-era-la-destruccion-de-ucrania-sino-la-preservacion-de-rusia-1131658686.html

El conflicto entre Rusia y Ucrania excede los límites de ambos países y es en realidad un choque de Rusia contra la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos y... 19.10.2022, Sputnik Mundo

"Pienso que cuando el presidente Putin habló de un conflicto con el Occidente colectivo, tal vez mucha gente pensó que era simplemente un adorno retórico, que él estaba usando ese término por propósitos propagandísticos. Pero es una declaración de hechos, una declaración de realidad", apuntó en entrevista con Sputnik quien como miembro de los marines estadounidenses sirvió en el Golfo Pérsico, a través de la operación "Tormenta del Desierto" y la posterior invasión de Irak."Los acercamientos rusos en el marco de la operación militar especial inicialmente estaban limitados y faltos de cohesión, faltos de concentración. Eso fue deliberado, creo, para preservar la vida y la infraestructura ucranianas. La meta no era la destrucción de Ucrania y no creo que la meta ahora sea la destrucción de Ucrania: la meta ahora es la preservación de Rusia", añadió exoficial.El hecho de que el Occidente colectivo participe en el conflicto mediante su apoyo a Ucrania han hecho que las facultades originales de la operación militar especial estén sobrepasadas, añadió el analista, por lo que ahora Putin hace los ajustes necesarios para defender a su país adecuadamente."El consejo coordinador especial ahora se activará entre los ministerios adecuados para asegurar que hay una singularidad de concentración en prevalecer, en ganar la operación militar especial de la manera más eficiente posible", señaló."Y así como lo pienso ahora mismo, Putin está básicamente asentando en acción los mecanismos necesarios para asegurar que Rusia se desempeñe de la manera en que se pretende que se desempeñe cuando se busca completar los objetivos y metas de la operación militar especial", consideró el analista militar.Cuestionado acerca de las consecuencias de la introducción de la ley marcial en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, Ritter consideró que inicialmente se buscó conducir la operación militar especial como una situación de guerra en un tiempo de paz, algo muy difícil de lograr.La prioridad central en este momento, dijo, es la victoria militar, donde no obstante los civiles seguirán importando. Además, estimó que esta medida permitirá un esfuerzo más coordinado con efectos devastadores para Ucrania."Y el pueblo y la milicia ucranianas van a pagar el precio por sus políticas grotescamente irresponsables y por posicionamiento tomado por el así llamado Occidente colectivo, que se ha posicionado sobre todo por pelear hasta el último ucraniano. Y ahora Rusia le va a dar a Ucrania la oportunidad de pelear hasta el último ucraniano. Esto es serio, esto es real, no es más una distracción secundaria", añadió.A estas alturas del conflicto, valoró, Rusia no debería permitir a Ucrania actuar como lo está haciendo, también a través del respaldo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sin embargo esa proporción está por cambiar.Además, la teniente coronel retirada Karen Kwiatkowski, quien hizo análisis para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, consideró que hay señales de una creciente desesperación política en Kiev, mientras que mengua el respaldo popular a Ucrania, Europa y el propio Estados Unidos."La elección legislativa en Estados Unidos en tres semanas ciertamente aumentará la volatilidad política y la presión doméstica en Estados Unidos por un tiempo, y posiblemente desacelere el ya de por sí decrecido índice de apoyo oficial de Ucrania desde Estados Unidos", apuntó la exfuncionaria militar."Al mismo tiempo, la retórica pública de [Volodímir] Zelenski y sus apoyos occidentales neoconservadores es devenir más agresivos y más fantásticos. Los ataques de Rusia enfocados en infraestructura energética de las principales ciudades de Ucrania ha derivado, entre otras cosas, en interrogantes domésticas más honestas y menos discretas sobre la habilidad de las instituciones de Ucrania de prevalecer mediante la guerra", añadió Kwiatkowski.Los ataques de sabotaje contra el gasoducto Nord Stream, apuntó, permiten concluir que se harán más actos espectaculares de terrorismo en las regiones de ambos extremos de la frontera ucraniana. El caso del gasoducto y el ataque contra el puente de Crimea, agregó, hacen que no sea una sorpresa la instalación de la ley marcial que, según la experta, traerá una coordinación más estrecha de las fuerzas armadas rusas y de la inteligencia en el campo de batalla.Además, consideró que los pobladores de la región del Donbás, Jersón y Zaporozhie no verán modificada de manera sustancial su realidad por la medida militar de Putin, pues han estado bajo ataque del ejército ucraniano durante casi una década.La ley marcial anunciada este miércoles, el 19 de octubre, entrará en vigor el 20 de octubre. Putin también ordenó establecer planas mayores de la defensa territorial y declaró alerta roja de seguridad en las cuatro nuevas regiones rusas.Además, el presidente ruso también introdujo un nivel de respuesta medio en las regiones fronterizas con Ucrania y con los nuevos territorios: Crimea, Sebastopol, las regiones de Krasnodar, Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kursk y Rostov, mientras que en otras regiones del centro y sur del país se declaró el nivel de preparación elevado.

