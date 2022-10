https://sputniknews.lat/20221019/los-turistas-latinoamericanos-cada-vez-mas-bienvenidos-en-europa-1131625016.html

Los turistas latinoamericanos, cada vez más bienvenidos en Europa

Países del mundo flexibilizan los requisitos para la llegada de turistas latinoamericanos, tal como demuestra la decisión del Reino Unido en favor de los... 19.10.2022, Sputnik Mundo

La decisión del Reino Unido de dejar sin efecto la exigencia de visa de turista para ciudadanos de Colombia, Perú y Guyana facilitará la llegada de turistas latinoamericanos a Europa, en un contexto de dificultades económicas en varios países de Europa.En el caso de Colombia, la resolución se dio a conocer el 18 de septiembre, a través de un comunicado publicado en Twitter por la embajada británica en Bogotá que consigna que la decisión fue tomada por el parlamento británico y aprobada "tras un proceso extenso y riguroso de evaluación". Las nuevas medidas serán aplicadas a partir del 9 de noviembre a visitantes de Colombia, Perú y Guyana que viajen al Reino Unido hasta por un período de seis meses.Sin embargo, los requisitos para trabajar, estudiar y establecerse en el país no sufren modificaciones.De acuerdo al embajador británico en Colombia, George Hodgson, la eliminación de la visa de visitante "marca un gran paso en la relación entre Colombia y el Reino Unido" y se espera que la medida contribuya a incrementar la cantidad de turistas colombianos en ese país.De esta manera el Reino Unido se une al listado de países de la región que permiten el ingreso de turistas sin necesidad de tramitar una visa. Actualmente, 28 países de la UE mantienen una exención del visado de corta estancia, en este caso, aplicado por un tiempo máximo de 90 días, continuos o no, dentro de un período de 180 días.De acuerdo a un informe especial europeo sobre turismo publicado en 2021, la UE es la región más visitada del mundo.Antes de la pandemia, los 27 países que integran el bloque, recibieron cerca de 539 millones de turistas internacionales, que representaron casi el 37% del turismo mundial y generaron más de 383.000 de ingresos. Del total, 219 millones de visitantes provenían de Las Américas, cifra que representa 15% del turismo y generó ingresos de 305.000 millones de euros (298.000 millones de dólares). De la región, los principales países emisores de turistas que prefieren visitar Europa son Brasil, México y Argentina. 'Para el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) el 2022 será un año de recuperación del turismo europeo.La flexibilización para los turistas provenientes de Latinoamérica llega luego de la implementación de los pasaportes sanitarios y los avances en materia de vacunación a nivel mundial, tras la pandemia por COVID-19.Además, para 2023 Europa lanzará la autorización electrónica ETIAS, un sistema que busca agilizar el ingreso al territorio europeo por viajes de turismo o negocios de corta estadía.Petro busca que EEUU no pida visa a los colombianosLejos de conformarse con la flexibilización por parte del Reino Unido, el país latinoamericano apuesta por facilitar también la visita de colombianos a EEUU. Es así que este 28 de octubre iniciará una mesa formal entre Colombia y EEUU para discutir eliminar la visa de turismo, entre otros asuntos migratorios.El embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, ha manifestado su preocupación por la demora en los procedimientos burocráticos que otorgan los permisos de ingreso al país.En recientes entrevistas, el representante en EEUU sostuvo que "no se ve bien y genera problemas el hecho de que se estén demorando cerca de 850 días para que a una persona se le dé la cita una vez presentada la solicitud".Por este motivo, el embajador afirmó que se entablan conversaciones con el Gobierno estadounidense con el objetivo de permitir que los colombianos viajen como turistas, sin necesidad de obtener una visa.Bolivia busca que ya no se exija el visado SchengenEn línea con los objetivos de sus vecinos, los turistas de Bolivia también podrían verse beneficiados por flexibilizaciones.En diálogo con el diario boliviano El Deber, el embajador de España en Bolivia, Francisco Javier Gassó, lamentó que persistiera la exigencia del visado Schengen —conjunto de 26 países europeos que comparten controles fronterizos— para viajes turísticos, de negocios y de corta duración y se mostró a favor de modificar la normativa.En ese sentido, el diplomático aseguró que Bolivia ha avanzado en garantizar la seguridad en sus aeropuertos y en los controles de la documentación de sus nacionales. Gassó aclaró, de todos modos, que hace falta tomar la "decisión política" de forma unánime entre los miembros de la Unión Europea y que no basta con el visto bueno del Gobierno Español.La postura del diplomático español llega días después de que el Congreso español aprobara una nueva Ley de Nietos, que podría otorgar la ciudadanía a miles de latinoamericanos nietos de españoles que emigraron por cuestiones políticas al comienzo del siglo XX.¿

