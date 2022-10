https://sputniknews.lat/20221019/migrantes-venezolanos-un-tema-central-en-la-llamada-entre-amlo-y-biden--1131651390.html

Migrantes venezolanos, un tema central en la llamada entre AMLO y Biden

Migrantes venezolanos, un tema central en la llamada entre AMLO y Biden

De acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la llamada con Joe Biden fue una "muy buena comunicación" en donde el mandatario de EEUU... 19.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-19T14:14+0000

2022-10-19T14:14+0000

2022-10-19T14:14+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

joe biden

política

gobierno de estados unidos

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1131648901_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_4f97098b97a5fbc099990ad87464c21a.jpg

"Hablamos del intercambio económico comercial, hablamos de que México es el principal socio comercial de EEUU, hablamos del tema migratorio, celebramos que se haya tomado la decisión de otorgar visas temporales a hermanos venezolanos y que se esté planteando hacer lo mismo con hermanos centroamericanos y que se continúe con el plan de apoyar a los países de Centroamérica para que la gente no se vea en la necesidad de abandonar sus pueblos, a sus familias", dijo el mandatario mexicano sobre la comunicación que sostuvo este 18 de octubre con Biden. López Obrador señaló que su homólogo estadounidense sabe que la migración debe ser voluntaria y no por falta de oportunidades en los países. Asimismo, el presidente de México anunció que Biden visitará el país latinoamericano para la Cumbre de América del Norte; sin embargo, no se definió ni fecha ni lugar para la reunión, pero agregó que tanto Biden como Trudeau estarán acompañados de sus respectivas esposas. En tanto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que en cuanto al tema migratorio, en los últimos días al país latinoamericano han sido devueltos más de 1.768 venezolanos quienes deberán aplicar por una de las 24.000 visas humanitarias que EEUU entregará. Según el canciller Ebrard, en México residen actualmente alrededor de 77.000 venezolanos, quienes ya están de forma regular en el territorio. El plan para migrantes venezolanos fue anunciado la semana pasada en el marco de la reunión entre autoridades estadounidenses y mexicanas, indica que las personas migrantes que se encuentran en territorio mexicano deberán comprobar su ingreso a México previo al 12 de octubre a fin de poder solicitar de manera ordenada su acceso a Estados Unidos."Aquellas personas que ingresen a México a partir del día de hoy no podrán presentar su solicitud desde nuestro territorio nacional", señala el comunicado emitido por el Gobierno de López Obrador.

https://sputniknews.lat/20221017/no-es-lo-mejor-pero-es-lo-mas-seguro-crece-la-llegada-de-venezolanos-a-mexico-1131594181.html

https://sputniknews.lat/20221015/no-es-justo-el-largo-camino-de-un-venezolano-para-llegar-a-eeuu-bajo-un-nuevo-plan-gubernamental-1131532482.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, joe biden, política, gobierno de estados unidos, méxico