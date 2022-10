https://sputniknews.lat/20221019/nopec-un-arma-de-doble-filo-como-la-ley-de-eeuu-para-castigar-a-la-opep-podria-perjudicarlo-1131620526.html

NOPEC, un arma de doble filo: cómo la ley de EEUU para castigar a la OPEP+ podría perjudicarlo

NOPEC, un arma de doble filo: cómo la ley de EEUU para castigar a la OPEP+ podría perjudicarlo

Luego de que la OPEP+ tomará la decisión de reducir hasta en dos millones de barriles diarios su producción de petróleo, Estados Unidos se mostró muy molesto... 19.10.2022, Sputnik Mundo

Se trata de la famosa, siempre propuesta y nunca aprobada, ley de No a los Cárteles Productores y Exportadores de Petróleo —NOPEC, por sus siglas en inglés—, una iniciativa que buscaría someter a la OPEP+ a la ley Sherman, una legislación antimonopolio. Si NOPEC se llegara a promulgar, la Administración Biden podría demandar a Arabia Saudita y sus aliados, países que actualmente están protegidos por inmunidad soberana. Pero... ¿qué es NOPEC?, y ¿cuál sería el riesgo para EEUU? La NOPEC facultaría al Departamento de Justicia estadounidense para presentar una demanda antimonopolio contra la OPEP+ al considerar que trata de controlar la producción de petróleo, así como sus precios, explicó en entrevista con Sputnik José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM.Pero la idea no es nueva, pues desde hace más de 20 años, algunos legisladores estadounidenses han buscado que la ley se apruebe; sin embargo, no han tenido éxito.El experto señaló que esta ley ha sido utilizada como un arma política. Sin embargo, su posible aprobación en este panorama geopolítico podría, dijo, ser contraproducente.Esto, agregó, podría causar aún más descontento entre los líderes de la Unión Europea que ya han cuestionado el alto precio de los hidrocarburos estadounidenses.Además, la aplicación de la NOPEC en contra de la OPEP+ causaría, muy posiblemente, movimientos en el mercado bursátil financiero a nivel internacional, pues la alianza "estaría volteando a otras monedas debilitando, en este caso, al dólar". Es decir, la OPEP+ estudiaría la idea de vender el crudo en otras monedas y no en la divisa estadounidense.Asimismo, de acuerdo con Bloomberg, si NOPEC se convirtiera en ley, esto acarrearía un gran costo para Estados Unidos, pues los países de la OPEP+ podrían tomar represalias, deshaciéndose de algunas participaciones financieras en Estados Unidos. A fines de julio, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait tenían, en conjunto y de manera directa, alrededor de 246.000 millones de dólares en bonos del Tesoro. Sin embargo, la cifra podría ser mayor.NOPEC, señala la agencia, va de la mano con los precios del petróleo, pues si el crudo Brent se mantiene por debajo de los 100 dólares el barril, el enojo de EEU podría pasar, pero si los precios suben, NOPEC tiene muchas posibilidades de hacerse realidad.El pasado 5 de octubre, la OPEP+, organización de la que Riad forma parte, tomó la decisión de recortar la producción de petróleo en dos millones de barriles por día. Horas antes del anuncio, la Casa Blanca había emitido fuertes declaraciones en las que aseguraba que recortar la producción sería un "desastre total" y un "gesto hostil".Tras la decisión del bloque petrolero, el Gobierno de Biden aseguró que el presidente estaba decepcionado con la "decisión miope" y que consultaría con el Congreso sobre herramientas que podrían ayudar a reducir el control de la OPEP+ sobre los precios de la energía. El 7 de octubre, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, indicó durante una rueda de prensa conjunta con el canciller de Perú, César Landa, que Estados Unidos está considerando diferentes opciones de respuesta en sus relaciones con Arabia Saudita a raíz de los recortes de producción de crudo anunciados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ante los amagos de EEUU, el canciller saudita, Adel Jubeir, indicó que el alto precio de la gasolina en EEUU no es culpa de la política de Arabia Saudita, sino de la escasez de refinerías en el país norteamericano. El 12 de octubre, el diario The Wall Street Journal publicó que Estados Unidos solicitó a Arabia Saudita postergar la decisión de reducir la producción petrolera un mes. Sin embargo, los aliados rechazaron el llamado al considerar que se trata de una jugada del presidente Joe Biden para evitar perspectivas desfavorables en torno a las elecciones legislativas de noviembre.

