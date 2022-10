https://sputniknews.lat/20221019/por-experiencia-comence-a-gritar-mi-nombre-corresponsal-de-sputnik-relata-su-detencion-en-chile-1131663796.html

"Por experiencia, comencé a gritar mi nombre": corresponsal de Sputnik relata su detención en Chile

"Por experiencia, comencé a gritar mi nombre": corresponsal de Sputnik relata su detención en Chile

19.10.2022

américa latina

chile

estallido social en chile

política

gabriel boric

santiago de chile

sputnik (medio de comunicación)

seguridad

represión

periodismo

"Por experiencia, empecé a gritar mi nombre: 'Soy periodista, Carolina Trejo Vidal, corresponsal de Sputnik, para que avisen que he sido detenida'", contó a Sputnik."La experiencia que tuve ayer y en otras coberturas, es que de parte de la Policía chilena hay una actitud hacia la prensa de controlar, registrar e impedir el acceso a ciertos lugares", dijo a Sputnik la periodista.La corresponsal de Sputnik en Santiago de Chile fue detenida el martes 18 de octubre en el marco del ejercicio de su profesión, mientras cubría la manifestación popular autoconvocada en las inmediaciones de la céntrica Plaza de la Dignidad, en el marco del tercer aniversario del estallido social chileno del 18 de octubre de 2019.La reportera fue detenida sobre las 20 horas y estuvo en la 3° Comisaría de Santiago hasta que fue liberada en horas de la madrugada."Me toman y yo les digo 'no me toquen' y en el momento me dicen 'usted queda detenida, por no hacerle caso a la autoridad'. Yo no entendía qué estaba pasando, me tomaron detenida mientras cumplía mi labor", complementó la corresponsal de Sputnik.Trejo explicó que cuenta con "una credencial acreditada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia para la corresponsalía" que le permite moverse "en todo sitio, delante o detrás de las fuerzas policiales". Sin embargo, dijo que los efectivos ignoraron el documento y la acusaron de "no respetar la autoridad", sin comprender que "el rol del periodista es independiente a eso"."Por experiencia, empecé a gritar mi nombre. 'Soy periodista, Carolina Trejo Vidal, corresponsal de Sputnik, para que avisen que he sido detenida'", contó.¿Un gobierno progresista?El episodio hizo reflexionar a Trejo sobre ciertas contradicciones entre el discurso del Gobierno de Gabriel Boric y el uso discrecional de la fuerza policial en manifestaciones y en actividades de espionaje por parte de la Policía de Investigaciones, de las que también fue víctima."Boric comenzó hablando de que se iba a refundar Carabineros y hoy en día dice 'vamos a hacer algunas reformas en conjunto con la autoridad policial'. Es decir, ha habido un cambio y un giro que, tanto al periodismo como a la ciudadanía, nos ha dejado bastante en incógnita", apuntó Trejo.En efecto, la periodista no ocultó que la postura del Gobierno deja interrogantes: "Uno se pregunta: ¿es un Gobierno progresista?". Yo creo que no lo es y lo hemos visto en la represión callejera", se respondió.La corresponsal confesó que para los chilenos que son "de otra generación", el hecho de que el Ministerio del Interior disponga de 25.000 efectivos con el objeto de reprimir una manifestación, rememora los peores años de la dictadura (1973-1990)."Hay frustración" en los chilenosTrejo opinó que, a tres años del estallido, en la sociedad chilena "hay frustración, hay rabia y para muchos hay traición" porque el proyecto político de Boric "hasta ahora no ha andado". Para la periodista chilena, el Gobierno de Boric vuelve a generar en parte de la población la sensación que dejaban los gobiernos de la exConcertación, alianza política de centroizquierda que gobernó 1990 y 2010: "Esa sensación 'no es que no queramos, sino que no podemos''.Ese proceso es acompañado por un discurso que "tiende a criminalizar la protesta social nuevamente, aproximándose a los tiempos transicionales" entre la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y el retorno de la democracia.

chile

santiago de chile

2022

chile, estallido social en chile, gabriel boric, santiago de chile, periodismo