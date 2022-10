https://sputniknews.lat/20221019/una-impresionante-foto-de-la-nasa-capta-un-brillo-surrealista-en-la-atmosfera-1131647705.html

Una impresionante foto de la NASA capta un brillo surrealista en la atmósfera

Un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) tomó una peculiar imagen de la Tierra desde el espacio que contiene dos extrañas manchas... 19.10.2022, Sputnik Mundo

La deslumbrante pareja puede parecer de otro mundo. Pero, en realidad, son el resultado de dos fenómenos naturales no relacionados entre sí que acaban de ocurrir al mismo tiempo. La imagen fue captada el año pasado por un miembro anónimo de la tripulación de la Expedición 66 mientras la EEI pasaba por encima del mar de China Meridional. La foto fue publicada en línea el 9 de octubre por el Observatorio de la Tierra de la NASA. La primera mancha de luz, visible en la parte inferior de la imagen, es un enorme rayo que cayó en algún lugar del golfo de Tailandia. Los rayos suelen ser difíciles de ver desde la EEI, ya que suelen estar cubiertos por las nubes. Pero este rayo en particular se produjo junto a una gran brecha circular en la parte superior de las nubes, lo que hizo que el rayo iluminara las paredes circundantes de la estructura nubosa en forma de caldera, creando un llamativo anillo luminoso. La segunda mancha azul, que puede verse en la parte superior derecha de la imagen, es el resultado de la luz deformada de la Luna.La orientación del satélite natural de la Tierra con respecto a la EEI hace que la luz que refleja del Sol pase directamente a través de la atmósfera del planeta, lo que la transforma en una mancha azul brillante con un halo difuso. Según el Observatorio de la Tierra, este efecto se debe a la dispersión de parte de la luz de la Luna en pequeñas partículas de la atmósfera terrestre.En la atmósfera de nuestro planeta hay pequeñas partículas invisibles. Son moléculas de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, agua, dióxido de carbono, átomos de gases nobles, etc. Cuando la luz visible interactúa con estas partículas, se dispersa. Como el azul tiene la longitud de onda más corta, es el que más se dispersa, por lo que el cielo aparece azul durante el día.La imagen muestra claramente la extremidad de nuestro planeta como un halo naranja-amarillo. La imagen abarca zonas de China, Tailandia, Vietnam y Laos, así como el golfo de Tailandia y el mar de China Meridional.El anillo de luz en la parte central de la imagen es la isla de Hainan, la provincia china más meridional, que estuvo conectada a la China continental hace millones de años. Con el paso del tiempo, el estrecho de Hainan se formó a medida que la tierra se alejaba y hoy se encuentra a 20 kilómetros del continente. La luz de la noche refleja la densidad de la población de la región, y el estado sin salida al mar de Laos parece una cinta oscura.

