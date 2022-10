https://sputniknews.lat/20221020/adios-a-la-ayuda-de-eeuu-funcionarios-de-ucrania-estan-sorprendidos-ante-posibles-limitantes-1131690199.html

¿Adiós a la ayuda de EEUU? Funcionarios de Ucrania están "sorprendidos" ante posibles limitantes

¿Adiós a la ayuda de EEUU? Funcionarios de Ucrania están "sorprendidos" ante posibles limitantes

El panorama para Kiev podría cambiar en caso de que el Gobierno de Joe Biden pierda la mayoría en el Congreso de Estados Unidos el próximo 8 de noviembre.

Por ejemplo, el líder republicano en la Cámara de Representantes de EEUU, Kevin McCarthy, indicó a principios de esta semana que si su partido gana la mayoría en el Congreso, lo cual parece que será así, sería probable que el país no apruebe ayudas adicionales para Ucrania. Ante estas declaraciones, David Arakhamia, líder del partido de Zelenski en el Parlamento de Ucrania, se dijo sorprendido en entrevista para Financial Times. Además, subrayó que recientemente tuvo una entrevista con McCarthy, quien, aseguró, le prometió una ayuda bipartidaria a Kiev. Aunque EEUU ha aprobado miles de millones de ayuda a Ucrania y se ha convertido en el principal patrocinador de Kiev, a casi ocho meses del inicio de la operación militar especial rusa, ya han surgido divisiones en el Congreso respecto a las donaciones a Zelenski. Debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea y Washington a Rusia, las economías de los países miembros de la UE y EEUU han sufrido inflaciones históricas, lo mismo que con los precios de combustibles. Pero esto no es todo. Los legisladores estadounidenses también han externado su postura de tener "más supervisión" en Ucrania. Un ejemplo de esto es Michael McCaul, líder republicano en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, quien externó esta idea a Bloomberg. En tanto, Josh Hawley, el senador republicano de Missouri, dijo en un comunicado que "Estados Unidos ha gastado más en ayuda a Ucrania que todos nuestros aliados europeos juntos, y sin una supervisión significativa. Esto es una tontería y no es sostenible". Esto ha causado inquietud no solo en Ucrania, señala el Financial Times; y es que, por ejemplo, Hanno Pevkur, ministro de defensa de Estonia, visitó Washington esta semana y dijo que ha reiterado en conversaciones con los republicanos que apoyar a Ucrania significa preservar el orden internacional. Eric Edelman, consejero del Centro de Evaluaciones Estratégicas y Presupuestarias, comentó, a su vez, que las divisiones que se avecinan entre los republicanos “se sienten muy mal”, pero espera que Estados Unidos continúe apoyando a Zelenski.Hoy por hoy, el bando demócrata ocupa 221 de los 435 correspondientes a la Cámara de Representantes, mientras que el Senado está más parejo pues 50 de los 100 miembros son republicanos y el resto son demócratas. En las próximas semanas, la Cámara de Representantes se renovará en su totalidad, en el Senado, a su vez, se elegirán 35 de 100 escaños.De acuerdo con el medio de datos FiveThirtyEight, hasta el 20 de octubre, los republicanos van adelante en la carrera por la Cámara de representantes, mientras que los demócratas tienen una ligera ventaja en el caso del Senado.

