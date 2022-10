Boric apoya a Carabineros de Chile presionado por la oposición

https://sputniknews.lat/20221020/boric-renuncia-a-reformar-carabineros-de-chile-presionado-por-la-derecha-mas-dura-dice-experto-1131699780.html

Boric apoya a Carabineros de Chile presionado por la oposici贸n

Boric apoya a Carabineros de Chile presionado por la oposici贸n

En contra de la anunciada reforma de carabineros, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha optado por respaldar al cuerpo policial en varias ocasiones.

Desde que asumi贸 el cargo en marzo de 2022, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha tenido que debatirse entre su promesa electoral de reformar el cuerpo de Carabineros y el reiterado respaldo a los efectivos de esa fuerza luego de episodios en los que fueron agredidos o son se帽alados como victimarios.Las demoras en activar una reforma de Carabineros han sido cuestionadas por movimientos sociales y sectores de la izquierda. Del otro lado, la instituci贸n policial ha reclamado mayor respaldo del presidente en varias ocasiones.En di谩logo con Sputnik, el cientista pol铆tico chileno y especialista en seguridad p煤blica Alejandro Stevenson, consider贸 que la prometida reforma de Carabineros "no pudo ser instalada" durante los primeros 100 d铆as de gesti贸n por presiones de sectores "de la derecha m谩s dura y del pinochetismo chileno" afiliados al liderazgo del excandidato presidencial Jos茅 Antonio Kast.Para el polit贸logo, a Boric "le toc贸 gobernar en uno de los periodos m谩s dif铆ciles de los 煤ltimos 30 a帽os" y sobre 茅l recaen "todas las expectativas que se generaron a partir de las demandas levantadas en la revuelta del 18 de octubre de 2019".Tanto el estallido como la pandemia de COVID-19 despertaron en un sector de la sociedad chilena "un reclamo de orden" en un sector de la sociedad chilena y especialmente en los seguidores de Kast. Seg煤n el analista, el "populismo punitivo" del excandidato tuvo "mayor eco que esta reforma a Carabineros planteada desde sectores de la izquierda" y que, con los ojos de hoy, "no ten铆a mucho contenido en cuanto a c贸mo se iba a ejecutar".El experto explic贸 que entre los chilenos se abri贸 una percepci贸n de "delincuencia incontrolable" que requiere "acciones del Gobierno en cuanto al respaldo a Carabineros para poder resguardar el orden p煤blico, en vez de cuestionar en t茅rminos de modernizaciones o reformas a la propia instituci贸n".Menos delitos pero m谩s sensaci贸n de inseguridadPara el cientista pol铆tico, el contexto de la seguridad en Chile debe ser analizado m谩s all谩 de las 煤ltimas declaraciones de Boric en apoyo a Carabineros. Seg煤n apunt贸, la clave es reflexionar sobre "c贸mo se entiende la seguridad hoy en d铆a y cu谩les son los principales factores de la inseguridad".Stevenson remarc贸 que la inseguridad es vista en la actualidad 煤nicamente como "un atentado contra la propiedad privada de las personas, tanto en delitos callejeros como en robos de viviendas, entre otras".Las estad铆sticas oficiales indican que entre 2021 y 2022 los delitos han disminuido significativamente. Sin embargo, existe una percepci贸n subjetiva de las personas de que "la ciudad est谩 m谩s insegura", agreg贸.El fen贸meno se alimenta del "aumento del comercio informal en las principales zonas c茅ntricas de las ciudades, producto no solamente de la inmigraci贸n, que ha sido un tema que tambi茅n han sacado a la palestra, sino por todas las precariedades que salieron a la luz a partir de la pandemia por COVID-19, sin un sistema de protecci贸n social", concluy贸.

