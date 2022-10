https://sputniknews.lat/20221020/detienen-a-3-miembros-de-agrupacion-argentina-que-amenazo-a-la-vicepresidenta-fernandez-1131690097.html

Detienen a 3 miembros de agrupación argentina que amenazó a la vicepresidenta Fernández

Detienen a 3 miembros de agrupación argentina que amenazó a la vicepresidenta Fernández

BUENOS AIRES (Sputnik) — La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Argentina arrestó a tres integrantes de "Revolución Federal", una agrupación que... 20.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-20T15:04+0000

2022-10-20T15:04+0000

2022-10-20T15:39+0000

américa latina

argentina

cristina fernández de kirchner

📰 intento de atentado contra cristina fernández

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1127532721_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_42e9ad568c23b9c999e9c20981ae117c.jpg

Por requerimiento del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, fueron detenidos en sus respectivos domicilios el líder de "Revolución Federal", Jonathan Ezequiel Morel, y otros dos integrantes de la organización, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra.La PSA efectuó estos arrestos durante once allanamientos que se realizaron en la zona metropolitana de Buenos Aires, que abarca la capital y parte de la provincia homónima (este), según pidió el fiscal interviniente, Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación.La vicepresidenta fue aceptada como querellante la semana pasada en el marco de la causa que investiga a esta agrupación, cuyo financiamiento es motivo de indagaciones.La empresa Caputo Hermanos, perteneciente al exministro de Finanzas del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), analiza el supuesto pago entre diciembre del 2021 y agosto del 2022 de unos siete millones de pesos (44.025 dólares) a Revolución Federal, según reconoció el propio líder de la organización.Estas transacciones "no son una casualidad", afirmó en la víspera el abogado de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira, al exigir que se investigue el financiamiento de la agrupación.La defensa de la exmandataria (2007-2015) no descarta que Revolución Federal esté relacionada con el intento de magnicidio que sufrió su representada el 1 de septiembre.Cuatro personas fueron detenidas hasta el momento por el ataque fallido contra la vicepresidenta, cuando un hombre de 35 años llamado Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a centímetros de su rostro sin que saliera ninguna bala de la recámara.Tanto Sabag Montiel como su pareja, Brenda Uliarte, fueron procesados por la tentativa de asesinato de Cristina Fernández.Además fueron arrestados con prisión preventiva Nicolás Carrizo, jefe de la banda que vendía algodones de azúcar a la que pertenecían todos los acusados de atentar contra la vicepresidenta, y Agustina Díaz, una amiga de Uliarte.Un tribunal de segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, celebró en la audiencia en la víspera para analizar la situación procesal de Díaz y Carrizo, que de momento solo están imputados.

https://sputniknews.lat/20220915/el-ataque-a-cristina-fernandez-de-kirchner-podria-tener-componentes-nazis-y-fascistas-1130499241.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, cristina fernández de kirchner, 📰 intento de atentado contra cristina fernández