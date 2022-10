https://sputniknews.lat/20221020/experto-pese-a-la-respuesta-fuerte-ante-las-amenazas-el-gobierno-ruso-esta-abierto-al-dialogo-1131702676.html

Experta: "Pese a la respuesta fuerte ante las amenazas, el Gobierno ruso está abierto al diálogo"

Experta: "Pese a la respuesta fuerte ante las amenazas, el Gobierno ruso está abierto al diálogo"

"La respuesta de Rusia ante las amenazas es cada vez más fuerte porque prioriza la defensa de sus territorios en concordancia con su doctrina militar"... 20.10.2022

Esta medida, que contempla a los territorios de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, busca reforzar la operación militar especial iniciada en febrero de 2022, consideró la también integrante del Grupo de Estudios sobre Eurasia (GESE) en entrevista con Sputnik."El Gobierno ruso decidió atacar puntos estratégicos en todo territorio ucraniano, la respuesta rusa cada vez es más fuerte ante la defensa de sus territorios, como lo estamos viendo, y me gustaría destacar que a pesar de que esta respuesta ha sido contundente, fuerte, el Gobierno ruso sigue abierto al diálogo", añadió.En términos geopolíticos, asentó, el conflicto entre Kiev y Moscú es el episodio que cambiará el esquema de la política mundial."Y reacomodará la proyección de los intereses de las políticas exteriores, sobre todo de las potencias y en general el mundo. Se ha manejado que la unipolaridad estadounidense es la que se encuentra en jaque ante el impacto que dio Rusia al estallar este conflicto, cuyo resultado es la apertura hacia la multipolaridad".Falta de cohesión en la OTANLos líderes de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), adelantó Ibáñez, mantendrán su política de sanciones contra Rusia y de apoyo militar al Gobierno de Ucrania, sin embargo, también expresan un desgaste interno porque no han alcanzado acuerdos en varios aspectos."No generan una respuesta cohesionada en firme y recurren al formato bilateral para apoyar a Ucrania, el ejemplo claro que se tiene es el caso de Hungría, de hecho Hungría desde que inició el conflicto siempre ha solicitado que se lleve a la negociación con Rusia en lugar de presionar de forma económica y militar desde Ucrania", subrayó."Una forma cohesionada no hemos visto, una OTAN que se vea completamente fuerte a pesar de que incorporó a Suecia y a Finlandia ya", señaló, una expansión que también ha generado desconcierto en Budapest, mientras que Turquía también mantiene dudas.La OTAN, recordó, tiene perfilado simular en los próximos días ejercicios de confrontación militar, lo que constituiría por ahora su respuesta más decidida ante la intensificación de la posición rusa en el conflicto.La respuesta recíproca al territorio vulneradoLa doctrina militar de Rusia establece que en caso de que su territorio sufra un ataque, el país responderá de manera recíproca, consideró Ibáñez, por lo que la aplicación de la ley marcial es una respuesta a las hostilidades de Kiev en las regiones implicadas."En la doctrina militar en específico, esta estipula que en caso de que Rusia vea amenazada su seguridad territorial pueda hacer uso del ataque preventivo, que es lo que sucedió en febrero pasado, ya que los líderes rusos no recibieron respuesta por parte de los líderes noratlánticos en cuanto a las preocupaciones de Rusia relacionadas a las amenazas directas de su seguridad", consideró la universitaria.Las solicitudes de diálogo rusas no han sido atendidas de manera positiva no sólo en los últimos tiempos, sino durante los últimos 20 años, calificó Ibáñez, en los que la OTAN ha procurado su expansión hacia el este."Y Rusia precisamente respondió con el ataque preventivo estipulado en su doctrina militar", declaró.La posición mediadora de México y TurquíaDebido a que en el corto plazo no se vislumbra una despresurización del conflicto entre Rusia y las potencias occidentales, valoró Ibáñez, lo que sí podría suceder para buscar rutas de solución es la participación de terceros como agentes mediadores, entre quienes se dibuja ya la voluntad colaborativa de dos países, al menos, México y Turquía."Turquía ya había manejado ese formato en abril pasado, cuando todavía las partes en conflicto tenían la intención de generar este espacio de negociación para buscar la paz, pero ese formato se rompió", apuntó la universitaria."México también ha puesto a disposición un espacio de formato diplomático para que las partes en este conflicto lleguen a un acuerdo, se genere este espacio de acercamiento", en una propuesta que fue presentada formalmente ante las Naciones Unidas por el titular de Relaciones Exteriores mexicanas, Marcelo Ebrard, recordó.Si bien el presidente Putin ha expresado sus intenciones de construir paz, mientras su territorio siga bajo amenaza seguirá respondiendo militarmente a la situación, ponderó la egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

