https://sputniknews.lat/20221020/la-justicia-uruguaya-suspende-las-normas-del-gobierno-que-favorecian-a-las-tabacaleras-1131701335.html

La justicia uruguaya suspende las normas del Gobierno que favorecían a las tabacaleras

La justicia uruguaya suspende las normas del Gobierno que favorecían a las tabacaleras

La Justicia uruguaya suspendió la aplicación del decreto del Gobierno que modificaba las normas de empaquetado y etiquetado de cigarrillos, de esta forma aprobó el recurso de amparo en contra del Estado presentado por la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2022-10-20T22:00+0000

2022-10-20T22:00+0000

2022-10-20T22:00+0000

en órbita

uruguay

tabaco

💗 salud

decreto

tabacalera

luis lacalle pou

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1131701925_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_6de43d945e9c65f2e67d01d11b13763b.jpg

La justicia uruguaya suspende las normas del Gobierno que favorecían a las tabacaleras La justicia uruguaya suspende las normas del Gobierno que favorecían a las tabacaleras

El decreto del Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou habilitaba el empaquetado de cigarrillos en cajas blandas y permitía a las empresas incluir colores, logos o inscripciones en el cigarrillo o en las cajillas para hacerlas más atractivas.El mandatario había admitido públicamente que la nueva disposición se había aprobado a pedido de la tabacalera Monte Paz, con el argumento de competir en mejores condiciones con los cigarrillos de contrabando que son vendidos en cajillas blandas.En Órbita entrevistó a Diego Rodríguez, integrante del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo y de la Alianza para el control de Enfermedades No Transmisibles.El entrevistado celebró el fallo por entender que se trata de una victoria de la evidencia científica y la protección de los derechos de niños y adolescentes sobre la industria.“Quedó comprobado que se está ante una política regresiva que lleva a un aumento del consumo y a un mayor riesgo de que aumente el número de fumadores pasivos, o sea, las personas que por el humo del tabaco ven afectada su salud”, agregó.Rodríguez lamentó que desde la Presidencia se esté analizando cómo recurrir el dictamen de la Justicia, bajo la premisa de que la normativa no flexibiliza la política antitabaco.“Está claro que acá los intereses económicos priman por sobre los intereses de la salud pública”, sentenció.En esta edición de En Órbita —entre otros temas— abordamos además, la renuncia de la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, a menos de dos meses de asumir el cargo.La expremier informó que las elecciones para conocer su sucesor serán la próxima semana y que mientras el proceso se completa seguirá en el cargo.Por otro lado, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, afirmó que la OTAN “se está acercando a una peligrosa línea de confrontación militar directa”.La vocera informó que la ayuda militar de occidente a Ucrania alcanza los 42.300 millones de dólares, y más de la mitad proviene de EEUU.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

uruguay, tabaco, salud, decreto, tabacalera, luis lacalle pou, sociedad