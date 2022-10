https://sputniknews.lat/20221020/por-que-eeuu-insiste-en-la-no-participacion-de-la-otan-en-el-conflicto-de-ucrania-1131686899.html

¿Por qué EEUU insiste en la no participación de la OTAN en el conflicto de Ucrania?

¿Por qué EEUU insiste en la no participación de la OTAN en el conflicto de Ucrania?

Según el subdirector del Instituto de Estudios Estratégicos y Previsión de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia —RUDN, por sus siglas en ruso— y miembro de la Cámara Pública de Rusia, Nikita Danyuk, Estados Unidos y la OTAN no quieren asociarse con las partes del conflicto en Ucrania porque existe un "riesgo del 100%" de que Kiev pierda en este enfrentamiento y con ello, los países de Occidente.Añadió que EEUU y Occidente también tratan de distanciarse verbalmente del conflicto en Ucrania porque temen una respuesta asimétrica de Rusia al apoyo militar de Washington y la OTAN a Kiev."La Casa Blanca y la Alianza temen la reacción de Rusia y por ello no quieren implicarse abiertamente en estas hostilidades, cruzando las líneas rojas, ya que en este caso el choque con Rusia sería inevitable. A pesar del rabioso apoyo al régimen ucraniano, Occidente es consciente de que esto puede conducir a los escenarios más desfavorables para ellos", concluyó el analista.Por su parte, el subdirector del Instituto de Historia y Política de la Universidad Estatal de Moscú, Vladímir Shapoválov, dado el alto grado de implicación de varios países de la Alianza en el conflicto de Ucrania, calificó de mentira la declaración del representante permanente de Estados Unidos ante el bloque sobre la no participación de la OTAN en el enfrentamiento.De este modo, Washington intenta proteger de antemano su imagen y la de sus aliados del bloque, opinó Shapoválov."Al fin y al cabo, EEUU cree que ni él ni la OTAN pueden perder porque se cree comúnmente que la Alianza del Atlántico Norte es la alianza político-militar más poderosa del mundo, y que EEUU es el líder mundial. Pero ya hemos visto la huida de Estados Unidos, junto con otros países de la OTAN, de Afganistán, y conocemos el precio del poder ostensible de Estados Unidos y la OTAN. Pero ahora es importante que las autoridades estadounidenses se resguarden ante la opinión pública mundial y nacional", señaló el analista.Elecciones de mitad de mandato en EEUUComo explicó Shapoválov, esto adquiere especial relevancia para Washington, ya que Estados Unidos está a un paso de las elecciones legislativas de mitad de mandato."La guerra de poder contra Rusia emprendida por Estados Unidos provocó todo un ramillete de consecuencias económicas adversas para los ciudadanos estadounidenses. Y la imprudente implicación en el conflicto y el apoyo militar ilimitado ya desconcierta a una parte de la población e incluso a la élite política. Las encuestas muestran una brecha cada vez mayor entre republicanos y demócratas a favor de los representantes del Partido Republicano y en contra de la Administración actual de Biden. Los intentos de los demócratas por rectificar la situación quedaron en nada hasta ahora", dice el experto.El 18 de octubre, la representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, en su intervención en el Foro de Política Exterior de Berlín comunicó que la OTAN no pretende convertirse en parte del conflicto en Ucrania, ni coordina la "asistencia letal" a Kiev ni envía tropas.Al mismo tiempo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció en el mismo foro que la Alianza transferiría pronto cientos de sistemas antidrones a Ucrania.A su vez, Alemania, Estado miembro de la OTAN, anunció su intención de suministrar a Kiev nuevas armas este año: tractores blindados, vehículos blindados Dingo, rompepuentes, obuses para tanques, MLRS adicionales y sistemas antidrones. Así lo anunció la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, al describir dicha ayuda como un enorme paquete que se destinará a Ucrania.Además de Alemania y Estados Unidos, otros miembros del bloque también prestan apoyo militar a Kiev: el Reino Unido envió recientemente al régimen ucraniano lanzacohetes M270 MRLS y munición, Polonia transfirió obuses autopropulsados de 155 mm, Eslovaquia y Macedonia del Norte anunciaron entregas de tanques y otros equipos blindados pesados. Dinamarca, por su parte, anunció una ayuda financiera a Eslovaquia para la producción y donación de unidades de artillería autopropulsada Zuzana 2 a Ucrania. Además, el 17 de octubre, la UE aprobó una misión de formación para los militares ucranianos. Además de varios países de la UE, el Reino Unido y Canadá también participan en una formación similar de las Fuerzas Armadas ucranianas.El 20 de octubre, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, afirmó que la OTAN se está acercando a una peligrosa línea de confrontación militar directa con Rusia.El 16 de octubre, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, declaró que la Alianza del Atlántico Norte se había "involucrado 'de facto'" en el conflicto de Ucrania, pero que esto no afectaba los objetivos de Rusia.

