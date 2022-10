https://sputniknews.lat/20221020/rusia-advierte-sobre-una-confrontacion-directa-con-la-otan-por-suministro-de-armas-a-kiev-1131683718.html

Rusia advierte sobre una confrontación directa con la OTAN por suministro de armas a Kiev

Rusia advierte sobre una confrontación directa con la OTAN por suministro de armas a Kiev

MOSCÚ (Sputnik) — La OTAN se está acercando a una peligrosa línea de confrontación militar directa con Rusia, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores... 20.10.2022, Sputnik Mundo

La vocera señaló que la ayuda militar total de Occidente a Ucrania asciende ya a 42.300 millones de dólares, y que más de la mitad de esa cifra procede de Estados Unidos.Subrayó que los países "que proporcionan esas enormes cantidades de dinero y armas al régimen de Kiev, son los donantes, los patrocinadores de esta actividad tan extremista".Por eso, según Zajárova, los países de la OTAN intentan "culpar a cualquiera para desviar las sospechas de ellos mismos".También subrayó que el despliegue de una misión de adiestramiento para los militares ucranianos, así como el suministro de armas letales a Kiev por parte de la Unión Europea (UE), convierten al bloque comunitario en parte del conflicto.A principios de octubre se informó que la misión de adiestramiento para los militares ucranianos podría comenzar a mediados de noviembre y supondría la formación de hasta 15.000 soldados. Según la UE, "esto debería ayudar a Ucrania a defender su integridad territorial dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas, defender su soberanía y proteger a los civiles".Apelación a PortugalRusia pide a Portugal que se abstenga de entregar helicópteros de extinción de incendios rusos a Ucrania, comunicó Zajárova.La portavoz señaló que Moscú "no dio su consentimiento a esta entrega" e indicó que el objetivo de esta no es la lucha contra los incendios.Zajárova recordó que Portugal tiene la intención de transferir seis helicópteros de extinción de incendios rusos a Ucrania, aunque al comprarlos se comprometió a no entregar estos helicópteros a nadie sin el consentimiento de Rusia.

