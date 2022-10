Rusia y EEUU "no están en el umbral de un conflicto nuclear"

"No se debe olvidar las lecciones de la Crisis del Caribe. Creo que, pese a todas las dificultades, no nos hemos acercado al peligroso umbral de la caída a un abismo nuclear. Espero que la gente sensata comparta mi opinión de que no se puede permitir la repetición de la explosiva situación que existió en la década del 60 del siglo pasado", señaló el diplomático en su artículo publicado en Rossiyskaya Gazeta.