A EEUU le beneficia más "dividir a China, Rusia y Europa" que derrotar por separado

A EEUU le beneficia más "dividir a China, Rusia y Europa" que derrotar por separado

En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos ha operado para conseguir que la Unión Europea se mantenga bajo su influencia política e... 21.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-21T00:06+0000

2022-10-21T00:06+0000

2022-10-21T00:06+0000

"Dividir los tres grandes poderes de China, Europa y Rusia entre sí hará más propicio para Estados Unidos que derrotar a cada uno y consolidar nuevamente su hegemonía", ponderó el periodista.Agregó que, según Bloomberg, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, visitará China en los primeros días de noviembre, en un momento en que Berlín ha expresado su interés por mantener lazos comerciales estrechos con el país asiáticos."Terminar la globalización y la desincorporación de China para configurar un bloque relativamente cercano económica y políticamente que esté dominado por Estados Unidos es el nuevo patrón geopolítico que Washington ha tratado de promover", consideró el periodista.Estados Unidos, denunció, ha reforzado su bloqueo tecnológico contra China, además de que ha buscado siempre integrar a toda Europa a su estrategia tecnológico económica contra el gigante asiático, por lo que las voces que sugieren a Occidente desincorporarse de China han ido gradualmente en aumento.La desincorporación occidental de Rusia se ha dado de manera traumática a razón del conflicto con Ucrania, consideró Hu Xijin, escenario que Estados Unidos ha aprovechado para liderar las amenazas contra China bajo advertencia de que, de apoyar al Kremlin militarmente o en evadir sanciones, enfrentará consecuencias.Estados Unidos, subrayó el periodista, también ha advertido que si China resuelve la cuestión de Taiwán mediante la fuerza, Occidente la sancionará de la misma manera que ha sancionado a Rusia, es decir, mediante una desincorporación comercial completa.Entonces, consideró el editorialista de Global Times, Estados Unidos ha creado la posibilidad de desincorporar al mundo occidental de China, que ahora constituye una coerción estratégica contra Europa.El titular de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Borrell, reconoció esta semana que la prosperidad europea está sustentada en la adquisición de energía barata desde Rusia, así como acceso al gran mercado chino, además de la protección estadounidense.Sin embargo, el funcionario de Bruselas reconoció que este mundo ya no existe más. "Europa no es Estados Unidos. No tiene la habilidad estadounidense para innovar y monopolizar las tecnologías de semiconductores e internet. No es autosuficiente en energía y es militarmente débil. Europa como un todo vive a la sombra de la hegemonía estadounidense", evaluó el periodista."Mantener una prosperidad de largo plazo representa grandes desafíos para Europa. Entre ellos, el problema estratégico más grande en Europa después de la Guerra Fría ha sido siempre cómo ganar más autonomía política y económica, y crear más espacio independiente para su propia prosperidad", abundó.El periodista de Global Times aseveró que Rusia y China son socios, no rivales, de la Unión Europea en su búsqueda por consolidar una autonomía estratégica, por lo que los esfuerzos de Washington por desligar a Bruselas de Pekín es una estrategia para matar dos pájaros de un tiro, o incluso tres, con la que también pretende dañar a Moscú."Golpeará simultáneamente las economías de Rusia y China, mientras entrampará más a Europa en un estado de vasallo de Estados Unidos del que sea incapaz de sustraerse", consideró el analista.Sin embargo, Hu Xijin estimó que algunas élites europeas han venido despertando ante estas dificultades, como hizo el titular del Ministerio de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, quien criticó a Estados Unidos por aprovechar las restricciones energéticas impuestas a Rusia para vender al país europeo gas natural licuado con un sobreprecio cuadruplicado."El conflicto en Ucrania no debe terminar en la dominación económica estadounidense y un debilitamiento de la Unión Europea", estimó el funcionario francés, en lo que Hu Xijin considera concordante con el canciller alemán.El periodista de Global Times consideró que, tras más de medio año de conflicto entre Kiev y Moscú, Europa ha identificado que su actuar estratégico está convirtiéndose en un escenario desfavorable para el llamado viejo continente, mientras Estados Unidos devino el principal beneficiario de la confrontación, mientras busca expandir sus beneficios unilaterales."No hay conflicto geopolítico entre China y Europa. Estados Unidos ha promovido y configurado repetidamente a China como un oponente geopolítico de todo Occidente, todo por el mismo interés propio de Washington", acusó.

