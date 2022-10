https://sputniknews.lat/20221021/a-un-mes-del-mundial-como-los-medios-occidentales-demonizan-a-catar-1131711233.html

A un mes del Mundial: cómo los medios occidentales demonizan a Catar

Catar se convirtió en el primer país árabe de la historia de acoger la Copa Mundial de la FIFA e hizo todo lo posible para que el torneo se desarrolle al más... 21.10.2022, Sputnik Mundo

El 20 de noviembre Catar acogerá uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo: la Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, los medios de comunicación occidentales parecen arremeter tendenciosamente contra los países no europeos que acogen un torneo de tan alto nivel.The Guardian fue el primero en criticar a Catar: no estaban contentos con que el Mundial se celebrara en el invierno boreal, la época del año más favorable para Catar. El artículo, titulado El caos de la controversia, acusaba a Catar de perturbar la parrilla del torneo nacional europeo, lo que supuestamente no haría más que estropear la temporada de juego. Ese mito fue desmontado por el capitán de Inglaterra y máximo goleador del último torneo, Harry Kane, quien señaló que la celebración del torneo en el periodo invernal solo mejorará la posición de los jugadores europeos, ya que en esta época del año están en su mejor forma.Los medios occidentales también eligieron la violación de los derechos de los trabajadores como otro motivo para desprestigiar al país anfitrión del próximo Mundial. Por ejemplo, el periódico estadounidense Washington Post publicó un artículo sobre la muerte masiva de trabajadores extranjeros durante la construcción de un estadio. Sin embargo, tras una desmentida del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, la noticia fue corregida. Según Mohammad Abdul-Rahman Thani, jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, el problema del trato a los trabajadores extranjeros en Catar es "muy exagerado". La reclamación se produjo después de que Hummel Sport, el patrocinador técnico de la selección danesa, confeccionara tres conjuntos de uniformes para el equipo nacional haciendo casi invisibles el emblema danés y su logotipo en una protesta contra los abusos de los derechos humanos en Catar.El comité organizador de la Copa del Mundo de Catar también respondió a la demanda del equipo danés, afirmando que "está en total desacuerdo con las afirmaciones de Hummel Sport".Pero uno de los mayores engaños se lanzó en las redes sociales apenas unas semanas antes del inicio del Mundial en Catar: comenzó a circular una publicación que advertía sobre la conveniencia de presentarse con la ropa habitual de los europeos, de hacerse fotos en las mezquitas, de hacer ruido y de utilizar un lenguaje soez, así como de tener citas. La entrada va acompañada de la leyenda "Catar te da la bienvenida". Sin embargo, el comité organizador de la Copa del Mundo de Catar calificó la publicación de falsa: ni el comité organizador ni el Ministerio de Turismo catarí tienen nada que ver con ella. Lo que significa que nadie en Doha emitió tales recomendaciones.Por su parte, el periódico catarí Al-Sharq analizó los ataques a la organización del Mundial no solo en Catar, sino también en Rusia, Brasil y Sudáfrica. Resulta que Occidente no da cabida al torneo en ningún país que no esté en su campo. "Los medios de comunicación occidentales no criticaron en absoluto la celebración de los mundiales de 1998 y 2006 en Francia y Alemania, respectivamente. Sin embargo, criticaron activamente a Sudáfrica en 2010 por la inseguridad, a Brasil en 2014 por la pobreza local generalizada, a Rusia en 2018 por la 'insuficiente libertad' y, finalmente, a Catar en 2022 por el rebuscado problema de los trabajadores. Por alguna razón, el mundo occidental no quiere ver el Mundial en otro lugar que no sea Europa", concluyó el periódico.

