Así avanza el nuevo proceso constituyente en Chile

Luego del resultado del plebiscito constitucional del pasado 4 de septiembre, donde el 61,86% de los votantes rechazó la propuesta de nueva constitución, los partidos políticos comenzaron una serie de negociaciones para habilitar un nuevo proceso constituyente.Para ello se necesita un cuórum de 4/7 del Parlamento. Por esta razón, las conversaciones han sido lideradas por los presidentes del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, Álvaro Elizalde y Raúl Soto respectivamente.Dentro de los puntos alcanzados el pasado 13 de octubre, y que se encuentran en el borrador del acuerdo, se considera a Chile como una República democrática, cuya soberanía reside en el Estado, "unitario y descentralizado". Se reconoce a Chile como un "Estado social y democrático de derechos", con división de poderes: Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo.Asimismo, se "reconoce a los pueblos indígenas que habitan su territorio como parte de la nación chilena, que es una e indivisible". Este punto acordado deja así de lado el debate sobre la plurinacionalidad, uno de los elementos más controversiales de la anterior propuesta constitucional.El acuerdo determina que el "Banco Central, Justicia electoral, Ministerio Público y Contraloría" se consagran en la constitución como órganos autónomos. La constitución deberá reconocer cuatro estados de excepción: asamblea, sitio, catástrofe y emergencia.Otros de los puntos acordados son:Sin plebiscito de entradaA diferencia del anterior proceso constituyente, este no contaría con un plebiscito de entrada. Tanto en el oficialismo y en la oposición —a excepción de los partidos Republicano y de la Gente—, han descartado un referéndum para habilitar un nuevo órgano redactor.El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, uno de los negociadores en el proceso constituyente, fue enfático en descartar la posibilidad de un nuevo plebiscito de entrada."Tiene mucho más que ver con o rumores o alguien interesado en que eso se vuelva a instalar, pero no hemos hablado una palabra de un eventual plebiscito de entrada en la mesa de negociación, nadie lo ha puesto sobre la mesa, nosotros tampoco", dijo en diálogo con Radio Pauta.¿Cuál será el órgano que redactará la nueva constitución?El punto más complejo del debate es definir cuál será el organismo que redactará la nueva propuesta constitucional. Tras siete reuniones, aún no hay acuerdo.El oficialismo, en conjunto con la Democracia Cristiana, presentó la propuesta de un órgano 100% electo, paritario, con 134 constituyentes —nueve de ellos escaños reservados a pueblos originarios—, un comité de expertos de no más de 30 personas y seis meses de duración del proceso constituyente.La propuesta ya fue entregada a los diferentes partidos políticos y se espera la contrapropuesta de la oposición para continuar el debate.El lunes 24 de octubre seguirán las conversaciones en pos de alcanzar un acuerdo que permita habilitar el nuevo proceso constituyente.

