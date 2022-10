https://sputniknews.lat/20221021/captan-por-primera-vez-imagenes-de-un-lince-negro-canadiense-1131711706.html

Captan por primera vez imágenes de un lince negro canadiense

El 29 de agosto de 2020, cerca de la ciudad de Whitehorse (Canadá), Thomas Jung, un biólogo especializado en fauna salvaje del Departamento de Medio Ambiente... 21.10.2022, Sputnik Mundo

El pelaje de estos grandes felinos suele ser gris plateado en invierno y de un marrón rojizo más oscuro durante los meses de verano. Por ello, la aparición de un lince canadiense negro (o melanístico) es de gran interés para los expertos."Solo hay un pequeño número de registros de polimorfismos del color del pelaje en el género Lynx", afirma Jung.Jung observó al animal desde una distancia de unos 50 metros, y este no parecía demasiado perturbado por la presencia de personas cerca. En el video también se oye el ladrido de un perro, que podría ser lo que finalmente hizo que el gran felino se escabullera lentamente.Un lince de Canadá negro tiene muchas más dificultades para camuflarse con facilidad cuando caza presas como la liebre de raqueta (Lepus americanus), lo que, según especula Jung, podría explicar, probablemente, por qué no hay muchos felinos con este color de pelaje por ahí.La brevedad del avistamiento significa que no fue posible realizar ningún examen detallado del color del pelaje del lince, más allá de algunas observaciones rápidas. Aunque las imágenes están bastante movidas y pixeladas, varios expertos confirmaron que la criatura es efectivamente un lince canadiense.La variación en el color del pelaje dentro de las especies de mamíferos es de interés permanente, afirma Jung, en parte porque, en diferentes circunstancias, puede ser un beneficio evolutivo para los animales afectados (adaptativo) o puede conferir una desventaja (desadaptativo).Los investigadores no pudieron determinar si el melanismo en alguna especie de lince es adaptativo o desadaptativo, pero Jung sugiere que la pérdida de camuflaje del lince negro cuando caza en la nieve es probablemente desadaptativa. Especula que el color oscuro podría poner al animal en clara desventaja cuando caza liebres durante el invierno.En todo el reino animal, el camuflaje y los colores que se mezclan con el fondo pueden ayudar a acercarse sigilosamente a la presa (o a evitar a los depredadores). Los colores brillantes que destacan pueden ayudar a atraer a las parejas (o a ahuyentar a los depredadores). Lamentablemente, los cambios de color también pueden producirse por la actividad humana.

