¿Cómo influirán las sanciones contra Irán en las negociaciones sobre el acuerdo nuclear?

El 20 de octubre, el Consejo de la Unión Europea adoptó sanciones contra Irán por el "apoyo militar a Rusia", explicando que afectarán a tres personas físicas y una organización. Además, se ampliarán las restricciones contra otras cuatro empresas que ya están sancionadas. Por su parte, EEUU también afirmó que está dispuesto a imponer más restricciones a Irán.Varios analistas opinaron que las sanciones contra Teherán ponen en riesgo los esfuerzos para restablecer el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), un acuerdo nuclear firmado en 2015 por Irán, Rusia, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, China y Alemania. Así, el experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Serguéi Ermakov, declaró que eso impone efectivamente restricciones al programa de defensa de Irán, lo que será un nuevo factor en las negociaciones del PAIC. Irán "acumuló capacidades bastante serias en la producción de misiles balísticos y de crucero y de vehículos aéreos no tripulados", resaltó Ermakov. En su opinión, Occidente, al imponer restricciones al complejo militar-industrial iraní, busca de hecho socavar las capacidades y el potencial tecnológico de la república islámica. "Irán no va a ir simplemente a por ello. Las sanciones podrían acabar con la confianza de las partes. Entonces no se puede hablar más de un acuerdo. En consecuencia, las negociaciones del PAIC podrían estancarse", apuntó el experto. Por su parte, la politóloga orientalista Kariné Guevorguián consideró que la interacción entre Irán y Occidente sobre el programa nuclear iraní ya iba acompañada de una gran desconfianza mutua de las partes. Serguéi Ermakov también señaló la "hipocresía de la política de sanciones de Estados Unidos y la UE" contra Irán. Según él, a Occidente le preocupa más no la legalidad o ilegalidad de las acciones de Irán, sino el hecho de que la política de Teherán sea contraria al rumbo de Washington. "De hecho, la demanda de Occidente contra Irán no se debe a los vehículos aéreos no tripulados ni a la violación de ninguna ley, sino a que su política viola los intereses de Estados Unidos. Por eso hay tanta presión sobre Teherán", concluyó el experto.

