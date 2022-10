Cúrcuma, los principales beneficios y las contraindicaciones

https://sputniknews.lat/20221021/curcuma-los-principales-beneficios-y-las-contraindicaciones-1131723037.html

La planta cúrcuma posee un componente activo llamado curcumina y contiene múltiples propiedades saludables, aunque a veces puede resultar dañino consumirla.

¿Qué es la cúrcuma?La cúrcuma o turmérico es una planta de la familia del jengibre, una planta herbácea perenne. Es originaria del sudeste asiático y se cultiva comercialmente en esa región, principalmente en la India. Su rizoma se utiliza como especia culinaria y en la medicina tradicional.OrigenLa cúrcuma apareció en el territorio de la actual Indonesia, India y Sri Lanka hace casi 5.000 años y originalmente solo se utilizaba para rituales. Con el paso del tiempo, se empezó a utilizar como tinte para tejidos y fue usada extensivamente por los monjes budistas para pintar sus túnicas. Esta hierba acabó ganando gran reconocimiento en la medicina ayurveda en el 1500 aC y, como especia, la cúrcuma comenzó a utilizarse en la India alrededor de los primeros siglos de nuestra era.Aunque otras teorías ponen en duda esta versión, por mucho tiempo se ha creído que Marco Polo descubrió la cúrcuma en el sur de China y la llamó terra merita, (la dignidad de la tierra), aunque al principio casi la confundió con el azafrán, creyendo que era una especie de esta planta.La cúrcuma llegó posteriormente a otros países y en poco tiempo fue tan popular como la vainilla y el clavo. Actualmente, debido a sus propiedades medicinales científicamente probadas, se le conoce en algunos círculos como el verdadero oro de Oriente.Valor nutricionalTiene un valor calórico de 312 kcal por cada 100 gramos. Además, tiene 9,68 gramos de proteínas; 3,25 gramos de grasas; 67,1 gramos de hidratos de carbono y 22,7 gramos de fibra. La cúrcuma contiene aceites esenciales, curcumina y es rica en fósforo, calcio, yodo, colina, hierro y vitaminas B, C y K.¿Para qué se utiliza?Hoy en día, su uso más extendido es como una especia y como uno de los ingredientes principales del curry en polvo.La cúrcuma se promociona como suplemento dietético para una serie de afecciones, que incluyen la artritis, los trastornos digestivos, las infecciones respiratorias, las alergias, las enfermedades hepáticas, la depresión, entre otras. Asimismo, se hace en forma de pasta para las afecciones de la piel.Se ha convertido en un ingrediente cada vez más popular en los productos de belleza caseros y profesionales. En la cosmetología ayurvédica, la cúrcuma se recomienda para las pieles problemáticas y grasas.La diferencia entre la cúrcuma y la curcuminaLa cúrcuma es una especia que se obtiene al moler el rizoma seco de la planta cúrcuma. El resultado es un polvo de color naranja que sirve para cocinar y para hacer bebidas como la leche dorada o Golden milk, que ha ganado popularidad en los últimos años entre los famosos.La curcumina es un polifenol y es el compuesto biológicamente activo que se encuentra en las raíces de varias plantas de la familia del jengibre, incluida la cúrcuma. Debido a la inclusión de esta sustancia en la estructura química de la especia, tiene un fuerte efecto antioxidante y antiinflamatorio y previene el proceso de envejecimiento del organismo. Es la presencia de curcumina lo que permite que la cúrcuma tenga propiedades colorantes.Propiedades de la cúrcumaLos efectos de la cúrcuma en los seres humanos han sido comprobados científicamente.Contraindicaciones en el consumo de la cúrcumaA pesar de todos estos beneficios, la mayoría de ellos comprobados científicamente, no todas las personas pueden consumir esta especia sin la debida consulta con sus médicos de cabecera. Las personas con presión arterial baja están en este grupo, ya que la cúrcuma baja la presión arterial aún más. Tampoco se recomienda en personas con gastritis, úlceras o hemorroides.La cúrcuma es perjudicial también durante el tratamiento de la obstrucción del tracto biliar. Esto se debe a que es un excelente colerético y, si se utiliza durante la fase aguda de esta enfermedad, puede provocar resultados negativos. Las náuseas y la diarrea pueden ser signos de los efectos nocivos de la curcumina.La cúrcuma no está contraindicada durante el embarazo, pero siempre hay que consultar al médico tratante, ya que puede causar hemorragia e incluso provocar un aborto espontáneo.Puede afectar también la acción de los medicamentos recetados para la diabetes, por lo que puede provocar mareos y desmayos, y hasta inducir al coma si se combina con estas drogas. En el tratamiento de la diabetes de tipo 2 puede provocar una bajada de los niveles de azúcar en sangre y, a su vez, una serie de efectos secundarios como visión borrosa, aumento de la sudoración y disminución de la atención y la memoria.La curcumina es un anticoagulante que no es compatible con otros medicamentos indicados para este fin, como los que se prescriben para las varices o los infartos. Esta combinación potencia el efecto del medicamento y aumenta el riesgo de hemorragia.Si se utilizan medicamentos contra la acidez de estómago, la combinación con la cúrcuma puede provocar hinchazón abdominal, náuseas y dolor de estómago.¿Cómo tomar la cúrcuma?La cúrcuma puede utilizarse como aditivo en platos que contengan carne y verduras. Da un color especial a los caldos y un sabor especial a las bebidas e infusiones. No es necesario ser experto en la cocina, ya que se puede beber cada mañana en ayunas simplemente disolviendo una cucharada de cúrcuma en un vaso de agua tibia. Incluso, es posible convertirla en un tónico revitalizante para la piel.Dosis diariaLa curcumina, el principal componente de la cúrcuma, es insoluble en agua. Asimismo, se absorbe muy poco en el tracto gastrointestinal, por lo que su presencia en el suero sanguíneo es casi indetectable. Se recomienda no tomar más de 8g de curcumina en un día. Un truco para absorberla mejor es añadir a la bebida una pizca de pimienta negra. Se ha demostrado que, gracias a la presencia de la pimienta, la cúrcuma se digiere mejor y su efecto aumenta varias veces.Ventajas y desventajas de la cúrcumaLa cúrcuma es un fuerte antioxidante y puede ayudar a reducir los efectos de los radicales libres. Aumenta la resistencia del organismo a los virus y las bacterias y también provoca la muerte de las células cancerosas. La curcumina también mejora la función cerebral y se utiliza en casos de infarto, Alzheimer y para reducir los niveles de azúcar en sangre. Promueve el crecimiento neuronal y refuerza las conexiones neuronales en el cerebro.Sin embargo, no debe olvidarse que la cúrcuma puede provocar alergias y debe eliminarse de la dieta de quienes toman anticoagulantes y ciertos medicamentos, por lo que es importante consultar con un médico antes de consumirla con frecuencia.

