https://sputniknews.lat/20221021/ddhh-mexico-instalara-banco-nacional-de-datos-forenses-para-identificar-desaparecidos-1131739675.html

DDHH: México instalará Banco Nacional de Datos Forenses para identificar desaparecidos

DDHH: México instalará Banco Nacional de Datos Forenses para identificar desaparecidos

La ONU saludó el fallo de la Justicia de México que obligó a la Fiscalía a implementar el Banco Nacional de Datos Forenses en 40 días. Esa herramienta debió ponerse en funcionamiento en 2019. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2022-10-21T22:00+0000

2022-10-21T22:00+0000

2022-10-21T22:00+0000

en órbita

derechos humanos

méxico

desaparecidos

adn

identificación

justicia

perú

organización de estados americanos (oea)

pedro castillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1131739530_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_13cdb78077af6ffe9c8f9fb5247302c2.jpg

DDHH: México instalará Banco Nacional de Datos Forenses para identificar desaparecidos DDHH: México instalará Banco Nacional de Datos Forenses para identificar desaparecidos

El Banco Nacional de Datos Forenses, según lo que establece la ley de general sobre desapariciones que entró en vigor en 2018, debió habilitarse en 2019.El fallo en el estado de Zacatecas que obliga a la Fiscalía a obtener los recursos para definir los lineamientos y reglas para su funcionamiento, llegó luego de que Olimpia Montoya, hermana del desaparecido Marco Antonio Montoya, presentara en 2021 un recurso de amparo.México tiene más de 94.000 personas desaparecidas y alrededor de 52.000 cuerpos sin identificar.La abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Sofía de Robina, que patrocinó la demanda, dijo a En Órbita que el veredicto es “muy importante porque establece un plazo concreto para que se cree ese Banco y entre en funcionamiento y, si no es impugnada la decisión, la sentencia pasará a ser obligatoria”.La decisión toma en cuenta las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU y el Comité de DDHH.De Robina afirmó que en México, la Fiscalía “es una de las instituciones que más debe a las familias, no solamente en el incumplimiento de lo que ordena la ley sino en su papel de investigar los delitos de desaparición”.En esta edición de En Órbita —entre otros temas— abordamos la decisión del Gobierno peruano de solicitar a la Organización de los Estados Americanos –OEA-que envíe un grupo de alto nivel para analizar la situación que vive el país.Para la politóloga peruana, Eliana Carlín, el anuncio del presidente Pedro Castillo, responde a una decisión “pragmática” pero aclaró que aunque la medida puede ayudar a “calmar la crisis”, en ningún caso la va a solucionar.Además, los ministros de defensa ruso y de EEUU, Serguéi Shoigú, y Lloyd James Austin, examinaron la situación en Ucrania durante una conversación telefónica. A su vez, el embajador ruso en Washington, Anatoli Antonov, afirmó que los diplomáticos y políticos de su país están haciendo todo lo posible para evitar una guerra nuclear.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

méxico

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

banco de datos forenses, méxico, desaparecidos