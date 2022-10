https://sputniknews.lat/20221021/el-caos-como-una-estrategia-deliberada-que-persiguen-en-realidad-las-operaciones-de-eeuu-en-africa-1131741774.html

El caos como una estrategia deliberada: qué persiguen en realidad las operaciones de EEUU en África

El caos como una estrategia deliberada: qué persiguen en realidad las operaciones de EEUU en África

21.10.2022

Esto hace preguntar, entonces, ¿cuáles son los intereses reales de Estados Unidos en el continente africano? La revista Rolling Stone reveló información de un reporte del Departamento de Estado estadounidense que identifica fallas militares sistémicas de sus operaciones en África.Las operaciones han resultado ineficaces en desmantelar organizaciones violentas extremistas activas en el continente, pues en cambio han ganado terreno.El reportaje también identificó que oficiales africanos entrenados y asesorados por fuerzas especiales estadounidenses ha continuado derrocando gobiernos en sus respectivos países, en un continente donde han sido frecuentes los golpes de Estado desde el proceso de independencia que siguieron las naciones a lo largo del siglo XX tras la colonización.Al inicio de la década del 2000 el Departamento de Defensa estadounidense aumentó su enlace militar en África mediante el tejido de una red de puntos de avanzada en países tan distantes entre sí como Senegal o Kenia, o de Tunez a Gabón. Estados Unidos desplegó fuerzas especiales en al menos 22 países africanos.Sin embargo, la codirectora del proyecto de investigación universitaria sobre los costos de la guerra de la Universidad de Brown, Stephanie Savell, identificó que el Pentágono no reconoce plenamente las dinámicas que conllevan sus actividades de entrenamiento y cooperación, conceptos usados como encubridores de misiones de combate.Un veterano de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y de la oficina de contraterrorismo del Departamento de Estado, Larry Johnson, reconoció que se asume en el mundo que Estados Unidos cuenta con planes y objetivos claros sobre su participación en el terreno, cuando en los hechos sucede al revés.Sin embargo, más que falta de estrategia lo que perfila Estados Unidos es ganar influencia en la región mediante el control del continente a través del aprovechamiento de las rivalidades entre países africanos, consideró el académico Mustafa Mheta."(Esto) está realmente basado en el truco bien conocido del imperialismo occidental del divide y vencerás, además de tácticas de chantaje. Para nada es una cosa nueva, siempre han usado estos trucos desde tiempos inmemoriales", opinó el investigador del think tank Media Review Network, emplazado en la ciudad de Johannesburgo en Sudáfrica.Veinte años de injerencia militarDurante los últimos 20 años, las fuerzas especiales estadounidenses han entrenado a los ejércitos africanos en el marco de los ejercicios Flintlock del programa Socafrica, bajo el supuesto de la contención de grupos extremistas.Sin embargo, los entrenadores del Pentágono han sido señalados varias veces por fomentar cambios de régimen o bien inactivos en detener o dar vuelta a golpes de Estado. Incluso graduados del programa han participado en cuatro golpes en los últimos dos años en África occidental.Se trata del teniente coronel Isaac Zida, el general Gilbert Diendéré, el coronel Assimi Goïta y el coronel Mamady Doumbouya, involucrados los primeros dos en conflictos en Burkina Faso, mientras que los últimos dos en Mali y Guinea, respectivamente.El exagente de la CIA Johnson considera que Estados Unidos no ha cumplido un rol al margen de estos hechos, sino que ha trabajado en establecer contactos, desarrollar amistades a nivel operativo que les permitan influir, si bien no necesariamente tienen el control.El universitario Mheta consideró que las fuerzas especiales estadounidenses en África son responsables de las tendencias al disturbio. "Estas fuerzas especiales nunca ayudan a África en ningún nivel, sino que en cambio suelen desestabilizar el continente o incluso fomentar golpes en ciertos Estados africanos", apuntó.Consideró, además, que las misiones especiales estadounidenses sirven en realidad para ayudar al Pentágono a identificar sustitutos para servir sus intereses geopolíticos mediante golpes preparados. "No es una coincidencia que cinco golpes militares que han ocurrido en África recientemente tengan la marca de los funcionarios de Flintlock".El universitario adelantó que Estados Unidos continuará sus ejercicios de entrenamiento militar simplemente porque concibe a África como su patio trasero. Además de que las operaciones occidentales contra el terrorismo en el continente no han reducido en los hechos la violencia, que socava el desarrollo de los países africanos.El islamismo violento de la región de Sahel, por ejemplo, ha aumentado desde 2019, con 2.612 ataques terroristas registrados. Además, la organización terrorista (prohibida en Rusia y otros países) Al Shabaab controla más del 70% del sur y el centro de Somalia.Pese a estos resultados negativos, ni Estados Unidos ni Francia han hecho esfuerzo alguno por replantear sus estrategias militares. Sin embargo, tareas en la República Centroafricana y Mali exhiben capacidades de contener la amenaza terrorista, mediante el rechazo de las asesorías militares occidentales.El profesor Mustafa Mheta considera que otro de los objetivos occidentales en África es mantener a Rusia y China fuera del continente, además de la explotación conveniente de sus recursos y mercados.

