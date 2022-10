https://sputniknews.lat/20221021/el-hartazgo-hacia-juan-guaido-puso-fecha-limite-enero-de-2023-1131741035.html

El hartazgo hacia Juan Guaidó puso fecha límite: enero de 2023

El opositor venezolano Juan Guaidó "desaparecerá" de la política en enero de 2023 producto de la falta de apoyo de EEUU y la oposición venezolana, pronosticó... 21.10.2022, Sputnik Mundo

La permanencia del opositor Juan Guaidó como 'presidente encargado' de Venezuela, el cargo en el cual se autoproclamó en 2019, pende de un hilo producto de la falta de apoyo entre la propia oposición venezolana y las dudas de EEUU sobre si seguir confiando en el dirigente.El reconocimiento a Guaidó como supuesto presidente de Venezuela por parte de Washington fue uno de los pilares de la estrategia de la Casa Blanca para intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro en 2019. En aquel momento, EEUU no solo fue el primer país en respaldar a Guaidó sino que incluso apoyó sus acciones con ayudas monetarias millonarias.Enero de 2023 será el momento en que Guaidó debería refrendar su autoproclamado interinato ante el denominado G4 —grupo de los cuatro partidos políticos que aún sostienen la gestión paralela de Guaidó, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular—. Sin embargo, puede que el opositor venezolano no encuentre apoyo en ese grupo.Según la información del Financial Times recogida por Reuters, tres de los cuatro partidos del G4 cuentan con los votos suficientes para promover el final del liderazgo de Guaidó.Además, Washington parece dispuesto a cambiar de opinión. En efecto, una fuente diplomática cercana a la oposición venezolana dijo a la cadena estadounidense CNN que Washington "planea quitarle el reconocimiento de presidente interino" en enero de 2023.La caída de Guaidó no solo marcaría el fracaso del plan forjado por Washington para intentar desestabilizar a Maduro desde 2019, sino que podría complicar las aspiraciones de la oposición venezolana de mantener el control de activos venezolanos en el exterior. El caso más importante es el de la petrolera Citgo, filial de la estatal venezolana PDVSA en EEUU.La Justicia estadounidense consideró legítima una junta administradora de Citgo nombrada por Guaidó, a partir del reconocimiento del opositor como 'presidente encargado'.En diálogo con Sputnik, el analista venezolano Basem Tajeldine apuntó que el hartazgo de los venezolanos con la figura de Guaidó es visible en los propios actos de los partidos de la oposición en los que "literalmente es botado a patadas".Para el analista internacional, lo sorprendente no es el rechazo sino "la tardanza de los venezolanos en admitir el fracaso de un triste peón sin preparación y sin historial dentro de la oposición".Tajeldine consideró que, de concretarse la intención de EEUU y el G4 venezolano de quitarle el apoyo a Guaidó, el exdiputado opositor "va a desaparecer del panorama" político. Sin embargo, eso no quiere decir que Washington cese en su intento de consolidar una figura antagónica a la del presidente Nicolás Maduro."Sin dudas EEUU buscará un nuevo instrumento para sus objetivos. Si es necesario, ante el rechazo que despertó este títere, le urge a EEUU buscar otro elemento más inteligente", analizó.Para el experto, EEUU "no dejará de intervenir" en Venezuela, a pesar de que sus intentos de tener injerencia en el país latinoamericano se han visto frustrados, algo similar a lo que ha sucedido en países "como Rusia, Irán o Siria".A pesar de eso, Washington se enfrenta a un cambio fundamental en el escenario político y económico internacional. Tajeldine apuntó, en ese sentido, que EEUU se ve comprometido a "salvar" a Europa, inmersa en una "crisis energética, política y social" como consecuencia de "seguir los pasos" del país norteamericano.En ese contexto, dijo, el papel de Venezuela es clave, como uno de los actores relevantes en el mercado energético internacional. Así es que, pronosticó Tajeldine, Washington podría buscar "normalizar las relaciones con un Gobierno que no es sumiso ni afín a su política exterior pero que sirve para influir en los mercados energéticos internacionales".

