El presidente de Argentina podría demandar a un participante de 'Gran Hermano'

El presidente argentino, Alberto Fernández, dispuso iniciar acciones legales contra un participante de la versión local del programa de telerrealidad que hizo... 21.10.2022, Sputnik Mundo

américa latina

argentina

alberto fernández

gregorio dalbón

gran hermano

demanda

El abogado de Fernández, Gregorio Dalbón, aseguró que el presidente iniciará acciones civiles "por daño contra su honor" contra el participante de Gran Hermano Walter Alfa Santiago."Yo a Alberto Fernández lo conozco hace 35 años [...] A mí me coimeó [sobornó] un montón de veces", dijo el participante del reality show.La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, fue la primera en abordar públicamente y desmentir las declaraciones de Santiago en su cuenta de Twitter."El presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido", aclaró Cerruti.Dalbón en declaraciones radiales contó que Fernández lo llamó el 19 de octubre para ponerlo al tanto de lo que ocurría. "A nadie le gusta que le digan que es un coimero un tipo que ni siquiera conoce el presidente", dijo el abogado.Dalbón dijo que la intención no es "criminalizar" los hechos, sino "defender el nombre y honor del presidente [...] a través de una demanda civil por daños y perjuicios en caso de que no haya retractación", consigna Télam.En declaraciones a Clarín, Dalbón aclaró que esperarán la retractación hasta la semana próxima antes de pedir "la mediación y posteriormente la demanda".El conductor del reality, Santiago del Moro, dijo que "cada participante, antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, acá y en el mundo, firma un documento que se hace responsable por las cosas que dice y las personas que nombra"."Lo que ellos digan adentro de la casa corre por su cuenta", concluyó.

