Francia: las huelgas han paralizado gran parte del país

Francia: las huelgas han paralizado gran parte del país

En el marco de la intensificación de las protestas tras el aumento del costo de vida en Francia, el analista uruguayo Leo Harari dialogó con GPS Internacional...

Las consecuencias de la política de la Unión Europea y EEUU con las sanciones a Rusia tienen en Francia uno de sus puntos más álgidos. A la huelga de más de tres semanas en las refinerías que provoca escasez de gasolina y peleas entre consumidores, se suman medidas en la energía, la industria y el transporte ferroviario.Hay razones que son propias de Francia, "como el hecho de que ha subido mucho el costo de la vida, pero al mismo tiempo no se está resolviendo de alguna manera que sea percibido por la población como algo justo, sino todo lo contrario", aseveró. Los problemas sociales en el país son de largo plazo, "en un sistema político y económico que no tiene como prioridad la justicia social", lamentó. A modo de ejemplo, "desde la pandemia, no han parado de cerrar camas de hospitales", indicó el analista.Crecen las protestas ante la inacción del Gobierno contra el alza de preciosEn este contexto, "han habido protestas importantes por el alza del costo de la vida así como la falta de acción por parte del Gobierno en temas ecológicos", sostuvo. Asimismo, "se han destacado huelgas grandes que paralizaron gran parte del país", añadió. Por su parte, "las sanciones contra Rusia han sido un tiro en el pie, porque de cualquier manera afectan el modelo del sistema económico que está implantado", explicó. En este sentido, "el Gobierno tiene muy poco margen político", concluyó Harari.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el periodista mexicano Ariel Noyola, con quien dialogamos sobre la política exterior del país y las relaciones estratégicas con EEUU bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.AMLO intenta desligar a México de la dependencia de EEUUEl presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su homólogo estadounidense asistirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte, prevista para el mes de diciembre en el país latinoamericano. Al respecto, "esta cumbre es una reunión que sin duda será muy compleja para el Gobierno del presidente AMLO, en el marco de las relaciones estratégicas entre México, EEUU y Canadá", indicó el periodista corresponsal del Centro de Investigación sobre Globalización en América Latina.Recordemos que más de un 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a EEUU y "la mayor parte del flujo de la inversión extranjera directa proviene de la potencia norteamericana", añadió. Lastimosamente, "México no ha sido capaz de superar esta dependencia en varios frentes", lamentó. Por tanto, "será una reunión compleja porque la economía mundial atraviesa un momento muy difícil", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de las empresas transnacionales en la política internacional, en el marco de los cambios sistémicos tras la intensificación de la globalización a partir de los años noventa.Otra historia del fútbolEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Federico Beltramelli y Jorge Señorans, con quienes dialogamos sobre la película uruguaya Al final del partido, la cual participó del Festival Internacional Piriápolis de Película y que tiene al fútbol como protagonista.Crónicas de la guerraEn M24 también nos contactamos con el ex embajador de Brasil en Libia, Ney Fernandes, con quien dialogamos sobre su libro El binocular invertido, el cual versa sobre las consecuencias del derrocamiento de Muammar Gaddafi.

