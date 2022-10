https://sputniknews.lat/20221021/las-vitaminas-para-fortalecer-el-cabello-al-detalle-1131714937.html

Las vitaminas para fortalecer el cabello, al detalle

Las vitaminas para fortalecer el cabello, al detalle

Sputnik te revela las razones de la caída del pelo que afecta tanto a las mujeres como a los hombres, y las vitaminas y los minerales para evitarla y tratarla.

¿Por qué se cae el pelo?El pelo es una estructura muy delicada que reacciona a muchos factores y puede caerse por muchas razones en cualquier momento de la vida de una persona. La caída del cabello puede ir desde un leve adelgazamiento del pelo hasta la calvicie total.Los diferentes tipos de calvicie asociados a la pérdida patológica del cabello en la medicina se llaman alopecia, del griego alopex que significa calvicie. Existen dos tipos de alopecia: la cicatricial y la no cicatricial. La alopecia no cicatricial se divide en varios subtipos: alopecia androgenética, difusa y areata.Razones principalesAlopecia cicatricial: ocurre cuando en el lugar de un traumatismo grave se forman cicatrices y marcas. Aquí es donde los folículos pilosos dejan de crecer para siempre. Las enfermedades infecciosas, quemaduras o lesiones pueden provocar alopecia cicatricial.Alopecia androgénica: es la forma más común de pérdida de cabello tanto en hombres como en mujeres. Este tipo de alopecia está condicionada genéticamente y se produce por un aumento de la actividad de la enzima 5-alfa-reductasa o por una mayor sensibilidad de los receptores de las células del folículo piloso a la dihidrotestosterona (DHT). Se caracteriza por un adelgazamiento del cabello y una fase de crecimiento acortada. En los hombres, las calvas aparecen en las zonas frontoparietales o en la parte superior de la cabeza. En las mujeres, la raya del pelo se vuelve prominente.Alopecia difusa: la pérdida de cabello se caracteriza por una caída uniforme del cabello en toda la superficie del cuero cabelludo. Las razones principales de la alopecia difusa son el estrés; la fiebre; las infecciones respiratorias agudas; el coronavirus; los trastornos del sueño; los desequilibrios hormonales; el embarazo, parto y la lactancia; la menopausia; una dieta desequilibrada, la falta de proteínas o dietas rígidas; el cambio de estaciones (se observa una mayor presencia de pelo en la fase telógena en marzo-abril, septiembre-octubre); la deficiencia de minerales y vitaminas B, A, C, E, zinc, hierro, selenio, yodo, manganeso, silicio y aminoácidos; el tratamiento farmacológico con determinados fármacos; las consecuencias de enfermedades graves anteriores y la exposición a la terapia química y de radiación así como los posquirúrgicos, y los daños químicos en el cabello causados por diversos productos de peinado y planchas.La caída del cabello se hace notar entre tres y cuatro meses después del factor provocador. Se divide en aguda (dura hasta seis meses) y crónica (dura más de seis meses).Alopecia areata: se refiere a una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario de una persona ataca los folículos pilosos sanos. Este proceso conduce a una caída irregular del cabello. La complicación se presenta de varias formas: local (aparecen una o más lesiones bien definidas); subtotal (más del 40% del cabello se cae); total (sin pelo en la cabeza); universal (además de en la cabeza, se produce una pérdida de vello en las cejas, las pestañas y el torso).¿Cómo evitar la caída del cabello?Algunas formas de caída del cabello pueden prevenirse minimizando el estrés, utilizando técnicas de peluquería sensatas (lavar el pelo con la frecuencia necesaria, peinarse con suavidad, usar champús, mascarillas y acondicionadores con efecto hidratante, no usar plancha y secadoras con temperatura alta) y evitando el uso de peines, gorros y toallas ajenos para no infectarse.Sin embargo, lo más importante es actuar de adentro hacia afuera. Las cremas, los sueros, los champús y los acondicionadores que se aplican al cabello no van a arreglar ni reparar nada cuando el pelo está muerto. El cabello necesita ser nutrido desde dentro. De ahí que la toma de vitaminas y minerales que participan en la creación de enzimas y proteínas para el cabello sea un buen remedio para ayudar a evitar la alopecia.Vitaminas y minerales para el cabelloCada pelo está cubierto por una densa capa de escamas de queratina y consta de un tallo y una raíz que crece desde un folículo bajo la piel. Los procesos bioquímicos tienen lugar en el folículo, y los resultados se reflejan en el estado del cabello. El oxígeno se transporta desde la raíz hasta las puntas del cabello, y las vitaminas estimulan el metabolismo celular. Como resultado, el cabello se vuelve opaco y quebradizo cuando tiene deficiencias. Es imposible curar el cabello dañado químicamente, pero las vitaminas pueden ayudar a potenciar el crecimiento de un hermoso cabello nuevo.Importancia de las vitaminas y los minerales para un cabello sanoLas células del pelo son unas de las más activas del cuerpo, por lo tanto necesitan un buen suministro de la mayoría de las vitaminas y los minerales esenciales que componen una dieta saludable. Es muy importante asegurarse de que el cuerpo recibe suficientes nutrientes para funcionar correctamente.Lo mejor es hacer de tu comida una medicina porque los complejos minerales y las vitaminas especiales para el cabello no siempre resuelven el problema y a veces incluso pueden ser perjudiciales (la sobreabundancia de algunos elementos puede provocar consecuencias desagradables). Sin exámenes especiales no se podrá averiguar exactamente qué micronutrientes le faltan a un organismo así que es imprescindible consultarlo al médico.ProductosEntre los remedios y productos contra la calvicie, aparte de vitaminas y minerales, se utilizan pomadas, mascarillas, champús, acondicionadores especiales y remedios populares. A menudo, la gente recurre a la atención domiciliaria. Pero los remedios populares no pueden hacer frente al problema de la alopecia mejor que los procedimientos profesionales de los salones de belleza.TratamientoCuanto antes se advierta el problema de la alopecia, más rápido y fácil será controlarlo porque hay etapas de la caída del cabello en las que es imposible restaurarlo por otro método que no sea el trasplante. Si falta pelo en una zona determinada durante más de 3 o 5 años, no se puede recuperar porque el folículo piloso está muerto y es sustituido por tejido cicatricial. No hay nada que restaurar.El tratamiento de la alopecia requiere un enfoque integrado: masajes, medicamentos y complejos vitamínicos, uso de champús especializados y tratamientos de salón. Es importante tener en cuenta que evitar los malos hábitos, llevar una dieta equilibrada y restablecer el sueño y la vigilia también desempeñan un papel importante en el tratamiento de la caída del cabello.Métodos de tratamiento de la caída del cabello:¿Cuándo hay que ir al médico?La tasa promedio de caída del pelo es de entre 80 y 150 cabellos al día. Si esta cifra es significativamente más alta de lo normal, es aconsejable consultar a un tricólogo. Si este sospecha que la caída de cabello está causada por una enfermedad, puede designar a otros especialistas, como un gastroenterólogo, un neurólogo, un endocrinólogo o un ginecólogo, entre otros.

