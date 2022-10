https://sputniknews.lat/20221021/quienes-son-los-outsiders-que-buscan-su-lugar-en-la-politica-latinoamericana-1131706021.html

Quiénes son los 'outsiders' que buscan su lugar en la política latinoamericana

Quiénes son los 'outsiders' que buscan su lugar en la política latinoamericana

Los denominados 'outsiders' o independientes, se acercan más a puestos de poder en la región por fuera de la órbita de los partidos políticos tradicionales. La... 21.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-21T17:45+0000

2022-10-21T17:45+0000

2022-10-21T17:45+0000

américa latina

política

josé antonio kast

jair bolsonaro

javier milei

colombia

chile

perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1131705837_0:12:3073:1740_1920x0_80_0_0_2581d552d20ef2699d1528c6c5612025.jpg

El desencanto con la clase política ha llevado en América Latina al surgimiento de liderazgos que reniegan de los partidos tradicionales e incluso de la política misma, como arma para conquistar un electorado. Allí donde los votantes no se sienten representados por sus gobernantes y ni por sistema político, entran en juego los llamados outsiders.El actual mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, es un ejemplo de cómo un político logró un amplio espacio de opinión como consecuencia del desencanto con los partidos tradicionales, hasta llegar a la Presidencia del país en 2019 y disputar, este 30 de octubre, la reelección frente a su opositor del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva.Los ejemplos actuales de outsiders en las más altas esferas del poder político regional no son pocos.En Argentina, el economista Javier Milei —autodefinido como libertario y anarcocapitalista, con un discurso anti clase política—, pasó de analista televisivo a diputado nacional. Milei ya se proyecta como candidato a la Presidencia en las elecciones de 2023, con propuestas como eliminar el Banco Central, legalizar la venta de órganos y liberar la tenencia de armas.En Perú, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga fue electo alcalde de Lima en los comicios regionales del 2 de octubre. Es un empresario conservador y religioso —ha confesado practicar el celibato—, que se ha convertido en férreo opositor al Gobierno de Pedro Castillo. Ya en la campaña presidencial de 2021 fue denunciado por gritar "muerte a Castillo".En Colombia, el empresario Rodolfo Hernández alcanzó el balotaje presidencial junto con el actual presidente, Gustavo Petro, con un discurso anti castas políticas y sin participar de debates electorales.En Chile, José Antonio Kast y Franco Parisi, son los nuevos referentes políticos de populismo de derecha.Kast, abogado de profesión, es un político de derecha defensor del pinochetismo, a menudo referido como el Bolsonaro chileno. Como Hernández en Colombia, compitió en segunda vuelta electoral contra Gabriel Boric en las últimas elecciones, y obtuvo casi el 44% de los votos frente al 56% del actual presidente chileno.Parisi, ingeniero comercial y profesor universitario, se define como populista de derecha. Salió tercero en primera vuelta en los últimos comicios presidenciales y luego apoyó a Kast en el balotaje. Toda su campaña presidencial fue a través de Zoom: no puso un pie en Chile, donde enfrenta juicios por estafa y lavado de activos.Estos outsiders fortalecen su presencia cada vez más a través de redes sociales, que les han servido de plataforma propagandística.

https://sputniknews.lat/20221003/lula-vs-bolsonaro-las-frases-mas-impactantes-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-brasil-1131110406.html

colombia

chile

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, josé antonio kast, jair bolsonaro, javier milei, colombia, chile, perú