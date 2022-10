https://sputniknews.lat/20221021/semana-agitada-en-europa-1131734494.html

Semana agitada en Europa

Semana agitada en Europa

La OTAN inicia ejercicios nucleares; Putin decreta ley marcial en las cuatro nuevas regiones de Rusia; dimite la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss... 21.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-21T18:23+0000

2022-10-21T18:23+0000

2022-10-21T18:23+0000

octavo mandamiento

otan

maniobras

ley marcial

organización de estados americanos (oea)

pedro castillo

En Europa nadie se aburreQuienes tienen interés en la geopolítica y siguen el desarrollo de la actualidad internacional, no han tenido ni chance para sentirse aburridos esta semana saliente.Así, el lunes 17 arrancaron las maniobras de la OTAN 'Steadfast Noon' [Mediodía Firme], dedicadas a la disuasión nuclear que se prolongarán hasta el 30 de octubre y en las que participan 14 países. Los vuelos de entrenamiento en los que participan hasta 60 aviones se llevan a cabo, en particular, sobre Bélgica, el mar del Norte, y el Reino Unido.El miércoles 19 el presidente ruso, Vladimir Putin, decreto introducir la ley marcial en las cuatro nuevas entidades federadas de Rusia: las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y las regiones de Jersón y Zaporozhie.Finalmente, otra noticia bomba se produjo este jueves 20. La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, quien un día antes afirmaba ser una luchadora que no se rinde, anunció su dimisión del cargo al que había asumido hacía 45 días: firma así el récord del mandato más corto en la historia del país.Castillo recurre a la OEA para defender la democracia peruanaEl presidente de Perú, Pedro Castillo, solicitó a la Organización de Estados Americanos [OEA] la activación de la Carta Democrática para evitar la realización de lo que él considera un golpe de Estado. Así las cosas, el citado organismo resolvió enviar una comisión para analizar la situación.Desde el Congreso peruano afirmaron que esto no va a afectar los procesos que siguen en marcha en el Parlamento, el Ministerio Público, y el Poder Judicial, contra el presidente Castillo.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

