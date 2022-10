https://sputniknews.lat/20221021/terapia-con-celulas-car-t-una-innovadora-tecnica-contra-el-lupus-y-el-cancer-1131738522.html

Terapia con células CAR-T: una innovadora técnica contra el lupus y el cáncer

Terapia con células CAR-T: una innovadora técnica contra el lupus y el cáncer

Esta técnica hoy se aplica en personas con cáncer, pero comienza a posicionarse como potencial terapia para otras patologías. Dos especialistas explican en qué consiste.

2022-10-21T22:10+0000

2022-10-21T22:10+0000

2022-10-21T22:10+0000

zona violeta

cáncer

células

tratamiento

terapia

💗 salud

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1131737696_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_71ddd484e23fdd697c3fb4c751d81f5e.jpg

Terapia con células CAR-T muestra remisión en pacientes con lupus y alienta a tratar otras patologías Esta técnica hoy se aplica en personas con cáncer, pero comienza a posicionarse como potencial terapia para otras patologías. Dos especialistas explican en qué consiste.

Un reciente estudio publicado en la revista Nature Medicine, mostró resultados históricos en cuanto al tratamiento del lupus y la posible remisión de esta enfermedad autoinmune.La investigación se realizó en cinco pacientes (cuatro mujeres y un hombre), de en torno a los 22 años y una evolución de la enfermedad de cuatro años. Tenían un lupus refractario, es decir, que todos los tratamientos aplicados hasta el momento no lograban controlar la enfermedad.“La característica más importante es que no estaban con tratamiento específico para la enfermedad y los autoanticuerpos característicos que muestran activador del lupus, Anti-ADN o Anti-DNA, se habían negativizado”, agregó el también responsable de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes en el Hospital Evangélico y Casmu del Uruguay.De todas formas Cairoli dijo que “no se puede hablar de curación definitiva pues la enfermedad es poligénica, donde se activan varias vías”. La más dañina es la producción de autoanticuerpos, pero hay otros aspectos que pueden no estar cubiertos y reactivarse, a largo plazo. Por eso se debe continuar el monitoreo del paciente.La terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos, conocida como CAR-T, se utiliza hace varios años en pacientes con cáncer. La Clínica de la Universidad de Navarra la aplica hace unos cinco años donde el doctor Felipe Prosper es director del área de terapia celular.Es un tratamiento de una sola aplicación de una dosis a través de inyectable, de estos “medicamentos autólogos que lo que van a hacer es destruir el tumor. (...) Es una dosis de tratamiento con intención curativa”, agregó.Actualmente trabajan con “pacientes con tumores hematológicos, que es donde la terapia es más efectiva”. Mientras que en el caso de los tumores sólidos “los antígenos deben ser específicos para el tratamiento” pues se puede reducir su efectividad.Así como se ha probado con el lupus, , hay otros trabajos en marcha para determinar la efectividad de esta terapia en otras patologías como las cardíacas o el envejecimiento, según Prosper.“Las aplicaciones pueden ser muchas porque en el fondo lo que te permiten es eliminar células de una manera dirigida. Y si esas células son la causa de la enfermedad, lo que podría es ayudarnos a eliminar la enfermedad”, agregó el experto.En tanto desde Latinoamérica, si bien se observan estos resultados con expectativa, “aún falta un camino por andar” pues por tratarse de una técnica cara, podría llevar tiempo lograr su acceso a pacientes de la región, según el especialista uruguayo.“Es una terapia tremendamente costosa. De entre 250.000 y 300.000 euros en cada paciente. Lo costoso es toda la parte de sintetizar el antivirus con el código que introduce esa molécula más toda la parte del cultivo celular”, explicó Cairoli.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

salud, sociedad, cancer, autoinmune, tratamiento, enfermedades