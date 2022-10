https://sputniknews.lat/20221021/un-fiscal-argentino-admite-posible-vinculo-de-agrupacion-con-atentado-contra-vicepresidenta-1131734097.html

Un fiscal argentino admite posible vínculo de agrupación con atentado contra vicepresidenta

Un fiscal argentino admite posible vínculo de agrupación con atentado contra vicepresidenta

BUENOS AIRES (Sputnik) — El fiscal federal argentino Gerardo Pollicita abrió la posibilidad de que la agrupación Revolución Federal, responsable de difundir... 21.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-21T18:31+0000

2022-10-21T18:31+0000

2022-10-21T18:31+0000

américa latina

argentina

cristina fernández de kirchner

📰 intento de atentado contra cristina fernández

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1131733912_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbe84597d3cf354ea3a33c50deddbe5e.jpg

"No se descarta aún la vinculación del grupo aquí investigado con aquel suceso", sostuvo Pollicita en su dictamen,Al analizar las actuaciones de este grupo, cuyo líder fue detenido el 20 de octubre junto con otros tres miembros, el fiscal consideró que se constituyó en "uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta de la nación, el pasado 1 de septiembre".El fiscal consideró acreditado que la agrupación llevó adelante, desde al menos mayo de 2022, "un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor".Ésa es parte de la imputación que pesa sobre los cuatro detenidos en la causa en que instruye el juez Marcelo Martinez de Giorgi con la asistencia de Pollicita.Para el fiscal, se pudo corroborar que los acusados "incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión", como el presidente, Alberto Fernández, la vicepresidenta, el ministro de Economía, Sergio Massa, y su antecesora en el cargo, Silvina Batakis, "y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público".El líder de "Revolución Federal", Jonathan Morel, sostenía en grabaciones en vivo a través de redes sociales que había "que matarlos"."Hay que hacer algo, por favor, pongan mano dura, todos contra una pared, no puede ser que hagan lo que quieran, los ciudadanos de bien tenemos las bolas llenas de que hagan lo que quieran (…); si no, la gente se va a empezar a organizar y los vamos a empezar a combatir nosotros mismos", aseveraba.Morel y otro integrante de la agrupación, Leonardo Sosa, tenían el objetivo, a través de Revolución Federal, "de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes, principalmente de la coalición política [gobernante] Frente De Todos, mediante protestas autoconvocadas, reuniones en vivo mediante la funcionalidad Spaces de Twitter, distribución de folletería física y digital, y la utilización de determinadas frases insignia o lemas tales como 'van a correr', 'todos presos, muertos o exiliados', o 'al kirchnerismo cárcel o bala', replicadas en medios de comunicación y redes sociales".El grupo, del que también formaron parte otros dos miembros llamados Gastón Guerra y Sabrina Basile, coordinó y difundió mensajes de odio, escraches, actos intimidatorios y manifestaciones.Los integrantes de "Revolución Federal" arrojaron antorchas en la vía pública junto con bombas de estruendo contra la sede del Gobierno, la Casa Rosada.El 21 de julio, los integrantes de la organización protestaron frente al Instituto Patria, un centro de estudios asociado a la vicepresidenta y Morel arrojó bolsas de basura contra la puerta del edificio.El 3 de agosto, día en que asumió su cargo el ministro de Economía, fueron partícipes de otra manifestación en la Casa Rosada, y uno de ellos, Gastón Guerra, pateó el vehículo en que se trasladaba al funcionario.Otra fecha clave para el fiscal fue la del 25 de agosto, cuando Morel condujo una transmisión bajo la pregunta "¿Hay que pudrirla?".En un escrito presentado ante la justicia el 17 de octubre, Cristina Fernández sostuvo que era "probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que" hubiera "participado específicamente en el intento de atentado en su contra".La empresa Caputo Hermanos, perteneciente al exministro de Finanzas del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), está bajo sospecha por haber pagado entre diciembre del 2021 y agosto del 2022 unos siete millones de pesos (44.025 dólares) a "Revolución Federal", según reconoció el propio líder de la organización.

https://sputniknews.lat/20221006/la-policia-argentina-recupera-datos-del-telefono-de-principal-acusado-de-atentar-contra-vice-1131252200.html

https://sputniknews.lat/20221006/la-causa-por-el-atentado-contra-fernandez-de-kirchner-gira-hacia-el-presto-un-polemico-youtuber-1131241137.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, cristina fernández de kirchner, 📰 intento de atentado contra cristina fernández, seguridad