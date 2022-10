https://sputniknews.lat/20221022/bolivia-deja-atras-el-gas-y-genera-50-de-su-electricidad-a-partir-de-energias-renovables-1131746819.html

Bolivia deja atrás el gas y genera el 50% de su electricidad a partir de energías renovables

El Gobierno de Luis Arce reduce el uso de combustibles fósiles mediante el desarrollo de energías como la eólica, solar e hidroeléctrica. De esta manera el... 22.10.2022, Sputnik Mundo

El Gobierno de Luis Arce ha impulsado el uso de fuentes renovables de energía, como la hidroeléctrica, eólica, solar y biomasa, en el marco de la estrategia nacional de transición energética, dijeron a Sputnik desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE).Para cubrir la demanda eléctrica boliviana solo con gas serían necesarios siete millones de metros cúbicos por día (MMmcd). El Gobierno, mediante inversiones para incorporar fuentes renovables, redujo a la mitad el gas utilizado para generar energía eléctrica, según datos del MHE, y avanzó en su compromiso de dejar atrás los combustibles fósiles.En un informe del MHE, el ministro de la cartera, Franklin Molina, asegura que en Bolivia "hay una capacidad instalada de 1.161 MW de energías limpias y amigables con el medioambiente".Las energías eólica y solar también recibieron un fuerte impulso con el actual Gobierno. Arce inauguró a principios de 2021 en Oruro el parque solar más grande de Bolivia, cuya construcción fue iniciada durante el mandato de Evo Morales (2006-2019). Y en regiones del departamento de Santa Cruz (este) el Gobierno instaló decenas de aerogeneradores para aprovechar los fuertes vientos.Los datos oficiales indican que se producen mediante energías renovables: 165 MW de energía solar; 135 MW de energía eólica; 127 MW de energía de biomasa y 734 MW de energía hidroeléctrica.Más ahorro en combustibles fósilesDesde el MHE prevén que en tres años el 75% de la electricidad provendrá de energías renovables."Bolivia, en la actualidad, tiene una capacidad instalada de 3.822 MW, de los cuales 1.161 MW provienen de fuentes renovables. El Gobierno tiene en agenda nuevos proyectos de generación con fuentes renovables y no se contemplan proyectos que utilicen gas", aseguraron a Sputnik desde el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas."Esta agenda permitirá seguir reduciendo el uso de combustibles fósiles en la generación eléctrica", explicaron desde el Viceministerio.Con el excedente de energía eléctrica que no necesite Bolivia, hay en marcha planes para exportarla a Argentina, Perú, Chile y Brasil, comentaron desde esta cartera.Mandato y compromisoEl cambio de matriz energética es un mandato constitucional, además de un compromiso asumido con los países de las Naciones Unidas, sostuvieron desde el MHE.Por mandato constitucional, Bolivia ha ido modificando sus hábitos de consumo de combustibles fósiles para minimizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) responsables del calentamiento global.En noviembre próximo se realizará en Egipto la COP27. En esta reunión anual de la CMNUCC debatirán las medidas para garantizar la conservación de la vida a pesar del aumento de la temperatura global ocasionado por actividades industriales, principalmente en el hemisferio norte.También gananciaEl cambio de matriz energética no obedece solo a compromisos legales e internacionales sino que reporta un beneficio económico para el país.Actualmente, Bolivia produce 44 millones de metros cúbicos al día de gas, de los cuales necesita 12 MMmcd para funcionar cada día. El resto se exporta casi en su totalidad a Brasil y Argentina.El Estado gasta en la subvención a los hidrocarburos 1.500 millones de dólares anuales, que desangran el presupuesto nacional, por lo que dejar de usar gas para generar electricidad es otro beneficio.En poblaciones no conectadas al SIN, la energía se produce a partir de motores que funcionan con gasolina o diésel. Por ello, "el Gobierno hace esfuerzos para llegar a estas regiones con el SIN, que utiliza fuentes renovables", indicaron desde el Ministerio."Esto permite dejar de usar ese combustible para la generación eléctrica y, por tanto, reducir los volúmenes de diésel que se destinan a la generación eléctrica", afirmaron.

