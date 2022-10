El 'dólar Catar' y restricción de importaciones causan fricción entre Uruguay y Argentina

https://sputniknews.lat/20221022/el-dolar-catar-y-restriccion-de-importaciones-causan-friccion-entre-uruguay-y-argentina-1131744858.html

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, criticó las últimas medidas implementadas por el Gobierno argentino para desalentar el turismo emisivo y las... 22.10.2022, Sputnik Mundo

Lacalle Pou afirmó que comparte las críticas críticas de los sectores industriales y turísticos uruguayos que se consideran afectados por la política monetaria de diferenciación de cotizaciones de divisas en Argentina y las restricciones a las importaciones.El mandatario uruguayo dijo que llevará adelante "tratativas diplomáticas" contra las medidas, que no van con "el espíritu del Mercosur: la libre circulación de personas, de bienes. Estamos haciendo las cosas como nosotros acostumbramos, civilizadamente, pero obviamente el planteo debe ser enérgico", aseguró en conferencia de prensa.¿Qué es el 'dólar Catar' y cómo afecta el turismo?El denominado dólar turístico en Argentina es una nueva cotización del dólar para consumo con tarjetas de crédito y débito en los viajes al exterior, que tendrá un impuesto del 25% para gastos mayores a 300 dólares. Esta medida que pretende limitar la salida de dólares por turismo es conocida como dólar Catar en función de los 25.000 argentinos que viajarán al Mundial de Catar 2022.La medida impactará en el sector turístico uruguayo por la "ausencia de turistas de clase media" argentinos durante el próximo verano, lamentó Alberto Latarowski, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes (AHRU). "Solo van a trabajar los de muy alto nivel adquisitivo", dijo.Restricción de importacionesEste 17 de octubre entró en vigencia en Argentina el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Este sistema centraliza y controla la actividad comercial, amplia las llamadas licencias no automáticas de productos, por lo cual se realiza un análisis previo para autorizar las operaciones de importación.El SIRA "agrega dificultades al proceso de importación", que se suman a "las trabas comerciales ya existentes", dijo a la Diaria el presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias de Uruguay, Washington Durán. Durán estima que ante las dificultades y demoras en las operaciones comerciales que genera el SIRA, las empresas argentinas que compran productos a Uruguay buscarán proveedores locales.El secretario de Comercio Interior del Ministerio de Economía argentino, Matías Tombolini, dijo que su Gobierno entiende que "existen innumerables licencias para la importación que no representan necesidad ni urgencia para su ingreso al país", y que representan una fuga de dólares de la economía argentina.La nueva resolución apunta a "fortalecer las operaciones de importación que requieren los sectores productivos para sostener y/o aumentar los niveles de producción y de empleo" en Argentina."Es una medida de las tantas que ha tomado el Gobierno argentino. Es independiente de tomarlas, lo que pasa que algunas en cierta manera perjudican al Mercosur", subrayó Lacalle Pou, en función de la libre circulación de bienes en el bloque.El presidente uruguayo dijo que presentará un reclamo diplomático ante la Cancillería y el Ministerio de Economía de Argentina.Fuentes del Gobierno argentino afirmaron "que no se entiende de qué se quejan", al ser consultadas sobre el planteo uruguayo, "y que esos temas los lleva el secretario de Comercio, Matías Tombolini", consignó Clarín de Buenos Aires.

