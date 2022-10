https://sputniknews.lat/20221022/las-maniobras-de-la-otan-si-estan-vinculadas-a-lo-que-esta-pasando-1131734837.html

"Las maniobras de la OTAN sí están vinculadas a lo que está pasando"

Así opina el analista internacional Josep Alsina, al referirse a las maniobras Steadfast Noon, que han comenzado el lunes 17 de octubre y se extenderán hasta... 22.10.2022, Sputnik Mundo

Momento calienteNo basta con ser, también hay que parecer, reza esta frase del refranero popular. Y precisamente, y en el actual contexto geopolítico global, lo que se dice parecer, el momento en el que tienen lugar estos ejercicios militares de la OTAN, no parecen del todo una casualidad que coincidan con lo que está pasando en el teatro de operaciones entre Rusia y Ucrania.Se trata de unas maniobras nucleares que se dan en un contexto en el que hace pocos días, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pedía a la OTAN un ataque nuclear preventivo contra Rusia, algo que despertó la indignación de autoridades rusas, entre ellas, la del canciller, Serguéi Lavrov.Es evidente que estas maniobras sí están muy vinculadas a lo que está pasando [en Ucrania], y son una demostración de fuerza y de agresividad, porque yo quiero recordar que aquí quien se está expandiendo de forma agresiva es la OTAN contra Rusia, y también potencialmente contra China", advierte Alsina.Mala señalA todo esto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se justificó: declaró que estas maniobras fueron planeadas previo al inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania en febrero pasado. Según el jefe de la Alianza Atlántica, el organismo enviaría una "señal muy equivocada" si cancelara las maniobras debido a la crisis en Ucrania."Una mala señal desde su punto de vista", avisa al respecto Alsina, quien también es director de las revistas Nihil Obstat y La Emboscadura. "Aquí lo que hay es un enfrentamiento entre grandes potencias, entre imperios: la historia universal es la historia de los conflictos entre los Estados y los imperios, y a mí me parece hasta cierto punto, normal que los EEUU utilice su potencial. Lo que no me parece normal es que las naciones europeas le sigan el juego en una serie de cuestiones que están perjudicando gravemente a Europa", subraya Josep Alsina.

