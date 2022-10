Scholz afirma que no se debe permitir un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN

"No creo que ocurra, pero al menos no debemos perder de vista el peligro (…) En una situación tan peligrosa, cualquier paso descuidado está fuera de lugar. Esto no debe conducir a un conflicto directo entre Rusia y la OTAN ", afirmó Scholz, cuando se le preguntó si temía que el conflicto entre Rusia y Ucrania se convirtiera en una guerra mundial.